La gran mentira

“De un tiempo a esta parte, cada día el país se nos va desmoronando encima, -ética y moralmente-. Cada vez las “desacciones” son más graves, y cada vez son más los partidos que se presentan como corporaciones, compañías propiedad de sus cúpulas que se reparten puestos, cargos, y algunos hasta promocionan fortunas, como si promocionaran una marca de cigarrillos o de celular.

“Hoy el país es apenas una gran mentira, una inmensa e impune lavandería de mentiras o dólares que denuncian las preguntas. Por ejemplo, qué sería de nuestros barrios pobres, sin el dinero del micro narcotraficante solidario de esquina, barbería o colmadón. Sería posible el esplendor del polígono central sin el santo lavado de activos que viene, va, y reparte en todos lados. Qué habría sido de tantas familias pobres si la prostitución no fuera ya una institución más sólida que Baninter cuando era Baninter. Ya los gánsteres de la droga o la política viven en chulería full, impunes y sonrientes en los mejores bares y marinas del país, y ni siquiera es sorpresa que un pobre diablo, a quien un amigo rico le regaló el flú para la recepción de aquel 16 de agosto, cuatro años después se declare empresario, y pueda echarle vainas a los Manueles del dinero, o sea, los Corripio, Estrella o Grullón. (...)

Fin de la cita. No se frote la oposición las manos, pues esa columna fue escrita en abril 2010, lo que demuestra la sistémico de nuestros problemas. Para volver a confirmarlo, les ofrezco a continuación, parte de lo que ayer fue mi comentario diario para ZOL 106.5 FM:

“De repente, al país y su gobierno se le están cayendo los palitos. El mes inició con unas estadísticas que muestran que en lo que va de año, 170 supuestos delincuentes (siempre pobres) han sido ejecutados por la Policía en “intercambios de disparos,”. Si algo faltaba, el país se entera de que la Dirección General de Ética Gubernamental le ha otorgado a la cuestionada SENASA una calificación de 92.89 % de transparencia en sus practicas administrativas. Menos mal que el PRM anduvo de retiro político-ético-espiritual el fin de semana. Por cierto, allí surgieron contradicciones en la lucha por una secretaria general que, también en el PRM, podría enfrentar a la juventud con la experiencia. Cristo Rey es una city. Los hijos de culebra salen “laiguitos”. No sé si me explico.