¿Cuánto se robaron?

Para devolver dinero es necesario tomarlo de forma ilícita. No hay entendimiento lógico que haga creer que alguien entregará grandes sumas al Ministerio Público si las trabajó de forma transparente. El último en entregar ha sido el cuñado del expresidente Danilo Medina, Maxy Montilla quien devolverá más de 3,000 millones de pesos, dos mil millones de estos en efectivo, como si se tratara de hojas de un árbol.

Es muy interesante esta admisión de culpabilidad: robar, devolver y no ir a prisión, porque la prisión dominicana no es para los ricos y políticos. Los últimos condenados por corrupción y que solo vieron la cárcel cuando se le dictó medida de coerción, me dan la razón.

El que devuelve tres mil millones ni aceptando a Cristo en su corazón entrega todo el dinero, con algo se queda. Lo peor sigue, y lo peor es ver a los políticos no condenar y replicar este comportamiento, ver a la gente creer que estafar al Estado haciendo negocios es algo normal. La pregunta es: ¿Cuánto dinero tomas que eres capaz de devolver esa cantidad?