Banco Adopem celebra Asamblea ordinaria

El Banco de Ahorro y Crédito Adopem, entidad de la Fundacion Microfinanzas, celebró su Asamblea general ordinaria anual de accionistas, en la cual presentó los resultados alcanzados durante el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2025, los cuales reflejan la fortaleza financiera de la entidad bancaria, su crecimiento sostenido y su capacidad para continuar apoyando el desarrollo económico y social del país.

Durante la actividad, que fue dirigida por José Antonio Colomer, en calidad de presidente del consejo de administración, los accionistas conocieron el informe de la entidad, así como los estados financieros auditados, que evidencian el desempeño favorable del banco, sustentado en una gestión prudente del riesgo, una cartera de crédito en expansión y el fortalecimiento continuo de sus capacidades tecnológicas y operativas.

Según expolica un material de prensa estos resultados le han permitido a la institución consolidar su estrategia de crecimiento sostenible, mantener altos niveles de calidad de activos y continuar impulsando iniciativas de innovación, seguridad tecnológica y transformación digital orientadas a mejorar la experiencia de sus clientes.