Faride advierte desorden de motociclistas “no puede permitirse” tras muerte de chofer en Santiago

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, afirmó este lunes que el desorden en el que incurren muchos motociclistas en República Dominicana “no puede seguirse permitiendo”, al reaccionar a la muerte del chofer David Quesada en Santiago por una turba de motoristas.

Abreu Quesada trabajaba como chofer de un camión recolector de desechos sólidos del Ayuntamiento de Santiago.

El hecho ocurrió el viernes luego de que el chofer chocara una motocicleta, lo que provocó una discusión que escaló a una persecución y terminó con el ataque de la turba, según informó la Policía.

“El desorden de lo que están haciendo muchos motociclistas en el país no puede seguirse permitiendo”, dijo Raful en rueda de prensa tras la reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana, encabezada por el presidente Luis Abinader.

Señaló que, aunque hay ciudadanos que utilizan este medio de transporte de forma responsable, otros lo emplean para violar la ley, cometer delitos y evadir a las autoridades.

Raful indicó que las motocicletas están vinculadas a tres problemáticas principales en el país.

Explicó que el 75 % de los accidentes de tránsito involucra motocicletas. También dijo que muchos asaltos se cometen utilizando este tipo de vehículo. Y señaló que las motocicletas son uno de los bienes más robados en República Dominicana.

Por el caso del chofer, el Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra siete personas implicadas.

Raful calificó el hecho como lamentable y dijo que debe llevar a una reflexión social. Criticó que ciudadanos grabaran la situación sin auxiliar a la víctima mientras se desangraba. Y consideró que este comportamiento evidencia una “sociedad del espectáculo” y una pérdida de valores.

“Tenemos que razonar para ver qué tipo de sociedad queremos”, dijo, y agregó: “Si queremos vivir en la sociedad del espectáculo donde grabamos frente a la tragedia sin auxiliar y sin hacer absolutamente nada; si queremos vivir en la cultura del desorden donde nadie quiere cumplir la ley y atacar a las autoridades”.

“Si queremos vivir tratando de que las cosas sean como nosotros, sin cumplir con las que establecen las leyes y la Constitución dominicana (…) tenemos que analizarnos como sociedad y saber qué tipo de valores estamos fomentando en esta sociedad”, continuó.

La ministra también se refirió a la propuesta de un Pacto de Estado contra la violencia, planteada por la Procuraduría durante un foro organizado por Listín Diario y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Indicó que esta iniciativa responde a una preocupación compartida y que debe involucrar a todos los sectores de la sociedad.

Raful afirmó que las autoridades deben actuar conforme a la ley y garantizar el debido proceso en estos casos, aunque reconoció que tienen un “desafío” para que los ciudadanos “entiendan que hay que cumplir la ley”.