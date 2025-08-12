En solo 6 meses

En tiempos en que la ciudadanía exige a la gestión pública resultados tangibles y transparencia, la Dirección General de Alianzas Público-Privadas (DGAPP) muestra que cuando hay visión, capacidad y compromiso, las instituciones pueden ser verdaderos motores de desarrollo.

Y es que en menos de 200 días, la DCAPP, bajo la dirección de Andrés Lugo Risk, puede exhibir proyectos como el Programa de Inspección Técnica Vehicular; la evaluación del Tren Metropolitano de Santo Domingo; la reformulación de la Autopista del Ámbar y, muy especialmente, la transformación del Puerto Duarte en Samaná en una moderna terminal de cruceros.

Pero el mérito no se queda solo en infraestructuras. La DGAPP ha defendido el patrimonio estatal en 43 litigios ganados; ha obtenido 100 % de puntaje en Ética e Integridad Gubernamental y ha promovido la igualdad de género y la eficiencia tecnológica.

Todo esto en adición a iniciativas sociales como las alianzas con la fundación Save the Children y el Consejo Nacional para la Niñez (CONANI), o los operativos “Salud Cerca de Ti”, que revelan una gestión que entiende que el desarrollo no es solo concreto y acero, sino también bienestar humano.

Un mensaje de confianza que muestra como el país está aprovechando las alianzas público-privadas, no como un recurso retórico, sino como una herramienta estratégica para atraer inversiones, modernizar infraestructuras y mejorar servicios que impactan directamente en la calidad de vida.

Lo alcanzado por Lugo Risk, abogado, administrador, catedrático y uno de los hombres de la estricta confianza del presiente Luis Abinader, es el resultado de liderazgo, estrategia y trabajo constante. Pero, sobre todo, es una demostración de que, con voluntad política y gerencia eficiente, la República Dominicana puede avanzar con pasos firmes hacia un futuro más competitivo, inclusivo y próspero.