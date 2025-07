¿Por qué celebra el PRM?

Mientras el Gobierno continúa con atrasos en entrega de obras que se anunciaron desde el 2021, muchas de ellas que ni han iniciado; se difunden noticias de que no hay cupos para los niños en las escuelas; los servicios públicos han presentado un notable deterioro; las calles de la provincia Santo Domingo continúan llenas de hoyos; los alimentos están caros; la economía ha disminuido; no se ha presentado una solución real al problema de transporte y de residuos sólidos; las instituciones públicas no emiten informaciones a pesar de que se solicitan bajos los reglamentos de la ley; los hospitales siguen ofreciendo un servicio paupérrimo, los medicamentos están caros; continúan los robos, atracos y homicidios; se sigue depredando el medio ambiente, incluyendo áreas protegidas, y no se ha resuelto ningún problema fundamental de la población dominicana, el Partido Revolucionario Moderno anuncia una fiesta para celebrar 5 años de gestión de Abinader.

Ellos tienen motivos para ovaciones, comen bien, diría que muchos demás, porque están en sobrepeso, se les ve con opulencias, con tenis y zapatos caros, creyéndose intocables, mientras tanto la gente sigue jodida.