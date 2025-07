Ex senador PRD pasó al gobierno que lo mutiló en atentado

Un combativo senador del PRD que durante los tenebrosos “12 años de Balaguer” fue víctima de un atentado terrorista que deformó su cuerpo, en las postrimerías de ese régimen represivo pasó a ser su colaborador dejando la incógnita de si fue víctima del síndrome de Estocolmo o del síndrome de Ercilio.

Pablo Rafael Casimiro Castro el 4 de mayo de 1967, siendo senador de Pedernales por el PRD, fue blanco de una bomba de fosforo blanco cuando transitaba por la calle Padre Billini esquina Pina en Ciudad Nueva. Ese ataque afectaría su futuro. Aunque salvó la vida del ataque quedó con deformaciones en la cara, el brazo derecho y el tórax.

Por su elocuencia y verbo agresivo, el profesor Casimiro Castro, natural de Santiago, se ganó un espacio en el gobierno de Trujillo, luego se integró al PRD donde escaló altas posiciones, fue electo senador por Pedernales en 1966 pero luego del atentado por las disputas internas en su partido fue degradado lo que quizá influyó para ser seducido por el gobierno balaguerista.

Aunque importantes perredeístas pasaron al gobierno, como el doctor Washington de Peña, primer secretario general del PRD y quien reclutó a Peña Gómez para el partido blanco, fue Casimiro Castro, quien también había sido secretario general, el que levantó más interrogantes por haber sido víctima de los sicarios de Balaguer.

Ese viraje hizo pensar que fuera víctima del síndrome de Estocolmo una compleja respuesta psicológica pues las víctimas de abusos se tornan a favor de sus verdugos. Pudo también ser víctima del Ercilio que en la política dominicana lo sufre quien en periodo electoral abandona el partido de oposición, pero el de gobierno pierde.

Casimiro Castro pudo ser afectado por el trasfuguismo ya que los balagueristas estaban aferrados al poder, pero atemorizados por la posible victoria opositora en las elecciones de 1978, lanzaban el dinero a borbotones. El afamado dirigente perredeísta estaba en precaria condición económica y con su partido en la oposición no era mucho lo que podría aportarle. Fueron vanos los esfuerzos de Peña Gómez por retenerlo.

El salto político de Casimiro Castro llamó mucho la atención porque además de su trayectoria en el PRD era íntimo de Peña Gómez con quien compartió los esfuerzos en el complot militar que generaría la Guerra de Abril.

Como siempre ocurre con los crímenes de Estado, nunca se supo de los autores materiales de la acción contra el senador del PRD, pero el pueblo señalaba al Partido Reformista y su gobierno que estaba en una cacería contra sus adversarios.

No obstante, su alejamiento del PRD no significó un rompimiento ya que cuando ese partido alcanzó el poder le dieron apoyo. Casimiro Castro fue embajador en la ONU, cónsul general en Miami y sub secretario de Interior y Policía. El 19 de enero del 2010 a los 78 años con padecimientos de Alzheimer por años, murió en la Plaza de la Salud de un paro respiratorio.

Pero su muerte dejó siempre la duda de si fue víctima del Síndrome de Estocolmo o del dinero del gobierno.