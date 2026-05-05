“La clase política le ha venido fallando al pueblo dominicano”: Reformistas abren puertas para que independientes aspiren

El presidente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Federico "Quique" Antún Batlle, indicó que esa organización política abrirá sus puertas para que figuras independientes que busquen aspirar a un cargo electivo durante las elecciones generales del próximo 2028.

“Les voy a hablar sin rodeos, la clase política le hemos venido fallando al pueblo dominicano. Durante los últimos 25 años cada elección ha tenido menos gente en las urnas y esa es la consecuencia natural de un sistema que ha repetido las mismas prácticas y ha entregado los mismos resultados”, manifestó Antún.

A través de un audiovisual, el dirigente reformista indicó que la idea es que personas “independiente” y sin afiliaciones partidarias utilicen la plataforma del PRSC para alcanzar los cargos de elección popular.

“No tendrían que ser militantes reformistas de toda la vida, lo que tienen que ser es buenos dominicanos, comprometidos con su país. Lo que pedimos es responsabilidad, que quien tome el camino, lo sostenga durante todo el proceso, con lealtad al proyecto, con firmeza y con respeto a nuestros límites institucionales que heredamos de nuestro líder histórico Joaquín Balaguer”, exclamó.

El líder del partido reformista afirmó que quienes ingresen podrán aportar sus propuestas e ideas durante las reuniones del PRSC y que las “mismas serán escuchadas” y que todas las decisiones serán tomadas en base a “diálogo y consenso”.

“Nadie será una figura de relleno. Sé que amplios sectores de nuestra sociedad demandan, y con razón, espacios reales para las candidaturas independientes; sé también que discursos mesiánicos han engañado a los pobres por demasiado tiempo; el partido reformista no esconde su parte de responsabilidad histórica pero precisamente por eso ha decidido abrir sus puertas para que venga todo aquel que quiera contribuir a la nación”, explicó Antún.

La decisión del partido reformista sucede alrededor de un mes después de que el Congreso Nacional decidiera eliminar del texto de la ley de partidos, todo lo relacionado a las candidaturas independientes, la cual debían de aplicar una legislación especial para regular el proceso, tras una advertencia del Tribunal Constitucional.