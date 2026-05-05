"Propuestas puntuales no hicieron": Sanz Lovatón sobre reuniones con Leonel y Danilo

Las conversaciones que sostuvieron desde el gobierno con los expresidentes Danilo Medina y Leonel Fernández para enfrentar el impacto del conflicto en el Medio Oriente fueron, a juicio del ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, “cordiales, aportaron contexto histórico y elevaron el ánimo”. Sin embargo, fue claro: “propuestas puntuales no hicieron”.

Durante su participación en el Desayuno del Listín Diario, el funcionario destacó las conversaciones que mantuvieron con distintos actores de la sociedad civil ante la crisis provocada por los conflictos en el Medio Oriente, haciendo un particular énfasis en lo que dejó las charlas con los expresidentes dominicanos.