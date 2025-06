Paz del mundo en vilo

El ataque de Israel a Irán teniendo como objetivo central impedir que pueda fabricar armas nucleares ha dado inicio a una peligrosa guerra que puede llevar al mundo al abismo de su autodestrucción.

El ataque de Israel se ha producido después de que Irán incumpliera sus obligaciones con los órganos internacionales encargados de monitorear su programa de enriquecimiento de Uranio y su programa nuclear.

Irán desoyó los llamados del presidente Donald Trump y los plazos que éste le dio para llegar a un acuerdo.

La inteligencia de Israel detectó que Irán estaba a días de poder tener al menos 15 armas nucleares, lo que sin dudas representaba un peligro para la existencia del Estado de Israel.

El ataque de Israel al parecer contaba con una reacción política interna dentro de Irán con la cual se precipitaría la caída del régimen actual, lo que hasta el momento no se ha producido.

La respuesta de Irán enviando misiles hipersónicos contra ciudades de Israel ha puesto en evidencia que su avanzada tecnología de defensa aérea ha sido vulnerada. El escudo de hierro no ha sido lo suficientemente efectivo para proteger a Israel como en anteriores ocasiones. Este giro de tecnología en misiles de Irán representa un serio peligro para Israel ya que esos cohetes hipersónicos estarán disponibles para todos los enemigos de Israel que son sus vecinos en medio oriente.

La pregunta fundamental es: ¿puede Israel ganar a Irán una guerra convencional sólo con bombas y misiles de su fuerza aérea? Es por ello que el mando militar y político de Israel se verá tentado al uso de armas nucleares contra Irán, lo que podría llevar al mundo a un abismo nuclear.

Ojalá y las negociaciones que impulsa el Pte. Trump con la mediación de Putin pueda detener este grave conflicto. Estados Unidos ha sido cauteloso en no involucrarse de forma directa porque de hacerlo dañaría sus buenas y crecientes relaciones con el mundo árabe.

Garantías de que Irán no tendrá armas nucleares no es solo una legítima exigencia de Israel sino de Estados Unidos. Si Irán llegara a tenerlas la probabilidad de usarla contra Israel y EE.UU. son extremadamente altas. Y eso no se lo van a permitir.

La Paz del mundo está en vilo. Oremos porque Dios ilumine las mentes de los pocos hombres que tienen el destino de la humanidad en sus manos.