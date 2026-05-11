Aranda da cuadrangular y los Rays vencen Toronto y se afianzan en la cima

Jonathan Aranda conectó un jonrón e impulsó tres carreras, Richie Palacios conectó tres hits y produjo tres carreras, y los Tampa Bay Rays, líderes de la División Este de la Liga Americana, vencieron a los Toronto Blue Jays 8-5 el lunes por la noche, su decimoquinta victoria en sus últimos 17 juegos.

Chandler Simpson conectó tres hits, robó dos bases y anotó tres carreras, mientras que los Rays mejoraron su récord, el mejor de la Liga Americana cuando anotan cuatro carreras o más, a 21-4. Tampa Bay ha ganado 10 partidos consecutivos y 20 de los últimos 21 cuando anotan cuatro o más carreras.

Andrés Giménez conectó dos jonrones para los Blue Jays, el primer partido con múltiples cuadrangulares de su carrera. Giménez impulsó tres carreras ante Drew Rasmussen en la segunda entrada y añadió un cuadrangular de dos carreras ante Ian Seymour en la séptima.

Los jonrones de Giménez pusieron fin a la racha récord de la franquicia de Tampa Bay de permitir tres carreras limpias o menos en 16 juegos.

Rasmussen (3-1) permitió tres carreras y cuatro hits en seis entradas.

Hunter Bigge consiguió cinco outs y Bryan Baker cerró el partido para su undécimo salvamento en 13 oportunidades.

Aranda bateó de 2-3 con un elevado de sacrificio y fue golpeado por un lanzamiento.

Después de que Aranda abriera el marcador con un elevado de sacrificio ante Kevin Gausman en la primera entrada, Palacios puso el 3-0 con un sencillo de dos carreras con dos outs.

Taylor Walls conectó un triple productor de carrera en la segunda entrada y Aranda añadió un hit productor de carrera.

Simpson robó la tercera base y anotó gracias a un error de lanzamiento del receptor Brandon Valenzuela en la cuarta entrada. Aranda puso el marcador 7-3 con un jonrón al inicio de la quinta entrada.

Gausman (2-3) permitió la mayor cantidad de hits y carreras (seis limpias) de la temporada en 4 2/3 entradas. El lanzador derecho ponchó a cinco, alcanzando los 2000 ponches en su carrera al ponchar a Hunter Feduccia al comienzo de la cuarta entrada.