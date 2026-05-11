José Pepe Fanjul y su esposa Emilia en la gala en la Casa Blanca en honor al Rey Carlos III

El empresario azucarero José Pepe Fanjul y su esposa Emilia Fanjul asistieron como invitados de gala a la cena de estado celebrada en la Casa Blanca ofrecida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump y la primera dama Melania Trump, en honor a Su Majestad el Rey Carlos III de Gran Bretaña y su esposa la Reina Camilla.

Entre el grupo selecto de invitados a la cena estaban Jeff Bezos, fundador y CEO de Amazon; Tim Cook, CEO de Apple; Jensen Huang, CEO de Nvidia; y Robert Kraft, propietario del equipo de NFL New England Patriots, entre otras figuras claves del mundo empresarial y político.

La visita de los monarcas británicos a Estados Unidos, la primera de Carlos desde que se convirtió en Rey de Inglaterra en septiembre de 2022, pone de relieve la estrecha relación entre ambos países, forjada por un idioma y una cultura comunes, tradiciones jurídicas similares y vínculos comerciales y de seguridad de larga data.