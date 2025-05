La importancia del espacio físico en los aprendizajes

En los aprendizajes de los educandos de cualquier edad o nivel educativo, inciden varios factores, todos importantes. Entre estos podemos citar:

Profesor capacitado

Es imprescindible en los aprendizajes que este sea dirigido por un profesor capacitado y con deseo de que sus estudiantes aprendan. Que demuestre dominio del área que enseña, el uso de estrategias pedagógicas innovadoras y de fácil aplicación, que puedan motivar a los estudiantes.

Materiales didácticos

Estos juegan una función fundamental porque contribuyen a despertar motivación en los estudiantes, además de provocar aprendizajes. Entre los materiales didácticos los libros de texto son determinantes. Deben responder al currículo del grado correspondiente, con diagramación e ilustración adecuada, con contenidos presentados de tal manera que favorezcan el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Ambiente en el hogar

Este componente contribuye de manera significativa, lo cual implica el nivel educativo de los padres, disponibilidad de espacio para estudiar, y seguimiento y estímulo constante de los padres.

Condiciones socioeconómicas

Del nivel socioeconómico de un estudiante, depende en gran medida su capacidad para aprender. Esto incluye buena alimentación, servicios adecuados, acceso a libros de texto, armonía en el hogar y atención a los niveles afectivos de parte de los padres y otros habitantes del hogar. De igual modo, contribuye el entorno del sector en el que viven. Las condiciones socioeconómicas influyen en la autoestima y en el estado anímico del estudiante.

Salud

Una buena salud del estudiante contribuye de manera positiva en su capacidad para aprender. De ahí la atención que debe recibir continuamente: servicios médicos, vacunación oportuna, higiene y prevención de enfermedades.

El espacio físico y su entorno

Un factor determinante en el aprendizaje, lo constituye el espacio físico en el cual recibe docencia el educando. El edificio debe contar con buenas condiciones y mantenimiento continuo, seguridad y disposición de servicios adecuados y permanentes, debe disponer de ventilación e iluminación adecuada, ambiente agradable, lo cual se provee proporcionando belleza en las aulas y todas las dependencias.

El espacio físico incluye el aula. Esta debe contar con todos los requerimientos imprescindibles que favorezcan los aprendizajes. Debe incluir, entre otros: espacio suficiente, mobiliario cómodo y adecuado a la edad se los estudiantes, y dispuesto de tal manera que favorezcan el fácil acceso y el trabajo en equipo. El aula además debe ser agradable, con colores en las paredes que favorezcan una buena visión y decoraciones correspondientes al nivel y grado donde se desarrolla la docencia.

Sugiero que el Ministerio de Educación debe transformar la disposición de butacas en las aulas. Se da una contradicción entre el currículo y el ordenamiento de las butacas, pues el primero está elaborado por competencias y esto requiere principalmente el diálogo y discusión entre los estudiantes. Sin embargo, las butacas están organizadas en línea y fijas al piso. Lo ideal sería descartar el uso de butacas y usar mesas para dos o cuatro estudiantes, que puedan movilizarse dependiendo de las actividades a realizar. Es imprescindible para desarrollar aprendizajes que el estudiante se sienta seguro, cómodo y motivado.

De igual manera, juega un papel importante en los aprendizajes el entorno escolar. Este debe contar con flores, árboles y medios que les despierten alegría. Pero de igual importancia es el entorno exterior de la escuela, debe ser seguro, sin ruidos y exento de contaminación. De ahí que es necesario que los locales escolares se construyan a distancia considerable de carretas y calles de alto tránsito, pues estos contribuyen a dispersar la atención de los estudiantes.

Analizando los aspectos antes descritos, es preocupante que las autoridades educativas hayan descuidado los mismos. No se explica que se difunda el interés por desarrollar una educación de calidad, cuando muchas escuelas no cuentan con los requisitos requeridos. Más grave aún es que muchos de los planteles están en estado de emergencia, poniendo en peligro, no solo los aprendizajes, sino la seguridad de los estudiantes.

Hago un llamado al Ministerio de Educación a reparar o demoler las escuelas en mal estado, disponer de profesionales competentes para la construcción de nuevos locales, crear un equipo de mantenimiento en los Distritos Educativos que tenga la responsabilidad de supervisar continuamente las escuelas bajo su jurisdicción y aplicar mantenimiento oportuno.