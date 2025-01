Las Ciencias Forenses, un aporte ante los desafíos de la criminalidad

Viabilizar la labor de las investigaciones científico-técnicas e interpretación de los informes periciales impulsará una mayor efectividad de la investigación, toda vez que el Ministerio Público podrá disponer de elementos de prueba más sólidos para sustentar la acusación.

En consecuencia, implementar las mejores prácticas interdisciplinarias en las diferentes áreas de las Ciencias Forenses, consustancial a la transformación digital, es una oportunidad de crecimiento que contribuye a fortalecer la lucha contra la criminalidad.

En ese contexto, los Institutos de Medicina Legal y Forense han impulsado diversas acciones en procura de obtener la acreditación ANAB. Referente a la escena criminal, adquirir el sistema AFIS. En cuanto a la balística, lograr implementar el sistema IBIS. Así como habilitar las unidades de química forense, de análisis biomolecular, de base de banco de datos, de análisis de comparación de perfiles genéticos, de informática forense y de antropología forense.

Respecto a la innovación digital forense, el Dr. Antonio Alonso, exdirector del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de España, afirma que la transformación digital de las Ciencias Forenses tiene como objetivo garantizar una justicia accesible y la seguridad jurídica digital. Procura la innovación y mejora del servicio público e interoperabilidad entre los actores de la justicia. Sostiene que es un elemento fundamental y seguro que permite los datos genómicos, de drogas de abuso y análisis sintomatológico.

Con relación a la infografía forense y otros dispositivos tecnológicos en el tratamiento de indicios, el Dr. Samuel Miralles Mosquera, de la Unidad de Coordinación Operativa de la Comisaría General de Policía Científica de España, sostiene que la fotografía forense amplia nuestro registro visual. Afirma que los usos forenses en los procedimientos ópticos no son invasivos, ya que permiten análisis que no alteran hallazgos. Destaca que no interviene en el análisis de ADN. Agrega que, en el caso de los tatuajes fotografiados, la alta capacidad de la cámara 800 permite identificar el tatuaje subyacente, cubierto con capas externas, siempre y cuando los elementos exteriores reaccionen, porque los componentes extrínsecos e intrínsecos de las huellas se pueden detectar.

Finalmente, los médicos forenses coinciden en afirmar que, para lograr el avance sustancial en los servicios forenses, se requiere de un abordaje multidisciplinario que facilite el enfoque integral. Puntualizan sobre la relevancia del uso de la tecnología avanzada para obtener las evidencias periciales. También sugieren desarrollar jornadas académicas y consultivas entre los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Iberoamérica y los actores del sistema de justicia, con el objetivo de implementar protocolos de buenas prácticas forenses.