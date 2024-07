Llegará el día en que disminuya la cantidad de efemérides que resalto en este espacio que tan amablemente nos otorga el Listín Diario, pero como todavía no llega, quiero resaltar una de gran valor profesional, político y sentimental para mí. Deseo referirme a los 150 años del Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana (MIREX) con todas sus versiones y nombres anteriores, un hito que alcanzó el pasado 4 de abril. Para ese día exacto, compartí en redes sociales unos datos recopilatorios, principalmente del último siglo de historia para la institución, que si los lectores me complacen con su atención, paso ahora a profundizar en este, el decano de los periódicos dominicanos.

Tres fueron los ex cancilleres que luego pasaron a ser presidentes del país, los doctores Joaquín Balaguer, Donald Reid Cabral y Héctor García-Godoy Cáceres. Dos vicepresidentes en ejercicio cumplieron el rol de canciller al mismo tiempo, siendo estos Rafael Estrella Ureña y Armando González Tamayo. Igualmente, tres ex presidentes posteriormente encabezaron la institución rectora de la política exterior, Estrella Ureña, Rafael Leónidas Trujillo y Donald Reid Cabral. Obviamente, en el caso del segundo, no era “ex” más que en lo estrictamente legal, jamás en lo fáctico.

Un ex vicepresidente después lideró la cancillería, Carlos Morales Troncoso. Cuatro rectores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y su anterior versión más adelante asumieron la responsabilidad como ministros de exteriores, Julio Ortega Frier, Ambrosio Álvarez Aybar, Jottin Cury (del bando revolucionario durante la Guerra de Abril) y Hugo Tolentino Dipp. Uno había sido rector del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), Eduardo Latorre y Álvarez Aybar también dirigió la Escuela Diplomática. Reid Cabral fue co-fundador e ideólogo de Acción Pro Educación y Cultura (APEC) mientras que Morales Troncoso integró la Junta de Directores de la Fundación Católica Universitaria.

Dos miembros del Triunvirato en diversos momentos lideraron el ministerio, Manuel Enrique Taváres Espaillat y Donald Reid Cabral. Un ex Ministro de Defensa también sirvió como Ministro de Relaciones Exteriores, el vicealmirante Ramón Emilio Jiménez hijo, único militar activo. Cuatro personas tienen la distinción de haber cumplido la función bajo administraciones encabezadas por presidentes distintos, Morales Troncoso, Reid Cabral y Jiménez.

La más prolongada incumbencia en el cargo la protagonizó Morales Troncoso con 12 años no consecutivos a través de los gobiernos de Balaguer, Leonel Fernández y Danilo Medina. La menor duración ha sido García-Godoy durante 25 días al final del gobierno sietemesino de Juan Bosch. Dos ex candidatos presidenciales posteriormente fueron designados cancilleres, Jaime Manuel Fernández del Movimiento de Conciliación Nacional (MCN) y Miguel Vargas Maldonado del Partido Revolucionario Dominicano (PRD). Igualmente, tres ex ministros de exteriores aspiraron a la candidatura presidencial de sus partidos, Víctor Gómez Berges, Arístides Taveras Guzmán y Morales Troncoso. En lo legislativo, dos presidentes de la Cámara de Diputados también estuvieron a cargo de la cancillería, Fernando Amiama Tió y Hugo Tolentino Dipp.

Siguiendo con la relación partidaria, tres presidentes de organizaciones políticas cumplieron al mismo tiempo la función de ministros de exteriores, Gómez Berges del Movimiento Nacional de la Juventud (MNJ), Morales Troncoso del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) y Vargas Maldonado del PRD. Dos eran secretarios generales de sus partidos al momento de ser designados, Joaquín Ricardo y Taveras Guzmán del PRSC.

Un viceministro fue ascendido directamente a canciller, Pedro Padilla Tonos en 1982. Los interinos que más tiempo permanecieron en el rol han sido Fabio Herrera Cabral y José Manuel Trullols. El más joven hasta ahora ha sido Gomez Berges con 32 años de edad en 1972. Dos personas sirvieron en dos administraciones de forma no consecutiva, Reid Cabral y Morales Troncoso mientras que sólo Jiménez mantuvo la posición de un gobierno a otro con partido distinto en el poder.

Después de haber sido cancilleres, sirvieron como embajadores García-Godoy, Gómez Berges y José Augusto Vega Imbert. Previamente embajadores habían sido Joaquín Balaguer, Padilla Tonos y Morales Troncoso. Francisco Guerrero Prats, Gobernador del Banco Central entre 2000-2003, luego fue Secretario de Relaciones Exteriores de 2003 a 2004.

El embajador Roberto Álvarez Gil, actual Ministro de Relaciones Exteriores, tiene la particularidad de haber ingresado a la institución como empleado en la Dirección de Protocolo, ascendiendo hasta llegar como primer secretario de la embajada dominicana en Washington entre 1966-1970. Desde ahí pasó a cumplir funciones en la Organización de Estados Americanos (OEA), luego ingresando como especialista a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta 1979, teniendo participación estelar en procesos de alto significado histórico que espero escriba más adelante. Entre 2005-2008 fue Representante Permanente de República Dominicana ante la OEA, posteriormente volviendo a la sociedad civil en 2013 como Coordinador General de Participación Ciudadana.

Miembro fundador del Partido Revolucionario Moderno (PRM), coordinó el programa de gobierno de política exterior tanto en 2016 como 2020 cuando fue nombrado por Luis Abinader como canciller, mismo cargo que había tenido su padre Don Ambrosio en momento crítico de transición. Obviamente no he podido disimular mi admiración, eterno agradecimiento y perpetuo aprecio por el canciller Álvarez, quien en ese momento histórico me concedió el honor de formar parte de su equipo técnico.

La institución tiene siglo y medio de historia, que vale la pena seguir escribiendo, como espero hacer en otro momento, pero mientras tanto, mi intención era reconocer la impronta de todos quienes en algún momento de los últimos 100 años tuvieron esta, una de las más prestigiosas posiciones del país. En otro momento, estaré detallando a los integrantes de equipo, sin quienes ningún canciller puede avanzar mucho, pero por ahora, en persona de los incumbentes, me uno en felicitaciones al MIREX por lo que queda este año, deseando que sean varios siglos más.