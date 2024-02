De Guillermo Moreno al Nuevo Diario

Con sus nuevas aspiraciones a senador todo indica que el Partido Revolucionario Moderno (PRM), le puso o propuso a Guillermo Moreno el uso de un equipo para llevar sus redes sociales.

El fallo está en soltarle su imagen, “sin supervisión”, a unas personas que aún no piensan como él para difundir cosas a su nombre. Tal vez, también, hubo mala fe en colocar el himno de Estados Unidos. en un video suyo por la independencia dominicana.

Arrastrados por la ola del like, El Nuevo Diario perdió el papel que debe ejercer un medio informativo: el de la credibilidad.

Jamás un medio noticioso debe prestarse para pactar la creación y difusión de noticias falsas.

Quizás no se ve, pero ese relajo llamado de experimento social, ya no se revierte, a donde llegó la noticia como un asalto no llega la información de que es mentira, afectando así el turismo y directamente la economía.

Ambas situaciones tienen en común la falta de criterio, supervisión y desconocimiento, cosas que no debe permitirse un político y un medio de comunicación.