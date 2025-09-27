Banco BHD apunta a un turismo sostenible y de impacto para las comunidades

En los últimos 15 años, el Banco BHD ha realizado financiamientos al sector por más de US$ 850 millones.

Desde hace más de 20 años, el Banco BHD ha jugado un papel fundamental en la creación de infraestructura turística en todo el país, participando en proyectos desde el norte en Puerto Plata, hasta el este en Punta Cana y Miches, pasando por Santo Domingo.

Este sector produce más de 600,000 empleos directos e indirectos. Por cada empleo directo generado en turismo, se crean tres empleos indirectos.

“Este multiplicador económico es una muestra de cómo el turismo no solo beneficia a los hoteles, sino también al comercio, la agroindustria, la construcción; a las pequeñas y medianas empresas, y por tanto, a las familias dominicanas”, resalta Guillermo Méndez, vicepresidente ejecutivo de Banca Corporativa y Empresarial del Banco BHD.

Papel activo en el desarrollo económico

La banca no es un actor pasivo, sino activo. Se destaca como un proveedor crucial de financiamiento y asesoría estratégica, garantizando la viabilidad de los proyectos turísticos.

A través su unidad exclusiva con enfoque en turismo dentro de Banca Corporativa y Empresarial, el Banco BHD ofrece productos y servicios dirigidos por un equipo de expertos en servicio financiero de excelencia, estructuración de préstamos bilaterales y sindicados, leasing, asesoría en fusiones y adquisiciones.

En los últimos cinco años, el financiamiento de los bancos locales al sector turístico ha crecido a una tasa promedio de 9.4 %. En el caso del Banco BHD, el turismo representa un 21 % de su cartera corporativa.

“Estamos comprometidos con el desarrollo sostenible de la industria turística. Creemos que representa una columna vertebral para nuestra economía y una fuente constante de progreso para nuestras comunidades”, expresa el vicepresidente ejecutivo de Banca Corporativa y Empresarial del Banco BHD.

Con este enfoque en la sostenibilidad, el Banco BHD ha creado mecanismos de inversión verde para apoyar proyectos que buscan un impacto positivo en el medio ambiente.

Esta especialización permite al BHD participar en los proyectos turísticos desde la fase de planificación, proporcionando asesoría financiera y estructurando paquetes de financiamiento adaptados a las necesidades del proyecto. La estrategia se enfoca en identificar proyectos con alto potencial de retorno económico y social, asegurando que contribuyan al crecimiento sostenible del sector.