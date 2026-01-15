Fundación Raíces de Esperanza y UNICARIBE asumen compromiso educativo y social con víctimas tragedia Jet Set

Movida por un profundo dolor institucional y humano ante la tragedia ocurrida en el establecimiento Jet Set, y en honor a la memoria de quienes perdieron la vida, la Fundación Raíces de Esperanza Inc. formalizó un Acuerdo de Colaboración Interinstitucional con la Universidad del Caribe (UNICARIBE).

El objetivo de este acuerdo es acompañar, proteger y ofrecer oportunidades reales de superación a los hijos y familiares de las víctimas, a través de la educación.

Este acuerdo es resultado directo del compromiso moral, social y emocional que asume la “Fundación Raíces de Esperanza frente a las consecuencias humanas de la tragedia.”

La iniciativa nace del convencimiento de que, ante la pérdida irreparable de vidas, la sociedad está llamada a responder con acciones concretas, solidarias y sostenidas en el tiempo, especialmente en favor de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que han quedado en situación de orfandad y vulnerabilidad.

En el marco de este programa, la Fundación Raíces de Esperanza asume la responsabilidad principal del diseño, coordinación y seguimiento integral del sistema de becas, en estrecha colaboración con UNICARIBE, que respalda académicamente la iniciativa.

La Fundación será la entidad encargada de identificar, certificar y acompañar a los beneficiarios, garantizando no solo el acceso a la educación, sino también la protección social y emocional necesaria para su desarrollo integral.

El acuerdo contempla la gestión conjunta de becas del 100%, que incluyen:

• Educación primaria y secundaria, a través de la Academia Militar del Caribe (AMC).

• Programas técnicos y de grado, impartidos por la Universidad del Caribe (UNICARIBE).

Como parte de su rol central, la Fundación Raíces de Esperanza tendrá a su cargo la custodia social de los beneficiarios, el acompañamiento psicológico y tutorial, la provisión de transporte, útiles escolares y apoyo continuo, así como la evaluación periódica del impacto del programa, mediante informes semestrales.

La presidenta de la Fundación Raíces de Esperanza, Sofía Elvira Espaillat Namnum, expresó que esta alianza “surge del dolor compartido por las vidas perdidas y del compromiso firme de no abandonar a quienes hoy enfrentan la ausencia de sus seres queridos.”

“Apostamos a la educación como camino de sanación, dignidad y reconstrucción del futuro”, conforme puntualiza.

Por su parte, el canciller de UNICARIBE, doctor José Alejandro Aybar M., destacó que la universidad “se suma solidariamente a esta causa, acompañando a la Fundación en un esfuerzo donde la educación se convierte en un acto de justicia social y esperanza”.

El acuerdo tendrá vigencia indefinida, en coherencia con su naturaleza humanitaria y con la responsabilidad asumida frente a una tragedia cuyas secuelas requieren acompañamiento a largo plazo.

Con esta iniciativa, la Fundación Raíces de Esperanza reafirma su responsabilidad ética y social ante la tragedia del Jet Set, transformando el dolor en una acción concreta de apoyo, memoria y futuro, y colocando la educación como herramienta fundamental para la superación de quienes hoy enfrentan la pérdida.