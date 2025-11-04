EE UU podría cerrar partes de su espacio aéreo si se prolonga el cierre de Gobierno

El secretario de Transporte de EE.UU., Sean Duffy, dijo este martes que podrían verse forzados a cerrar "ciertas zonas del espacio aéreo" del país si se prolonga el actual cierre del Gobierno -a un día de convertirse en el más largo de la historia del país-, que ha complicado la escasez de personal en aeropuertos.

"Habrá retrasos masivos en los vuelos. Habrá cancelaciones masivas, y puede que nos veamos obligados a cerrar ciertas zonas del espacio aéreo, porque simplemente no podemos gestionarlo, ya que no contamos con los controladores aéreos necesarios", dijo Duffy en una rueda de prensa.