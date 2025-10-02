Un encuentro con representantes del Grupo Martinón en RD

Ejecutivos del Grupo Martinón, representantes en el país del Hyatt Centric Santo Domingo, organizaron un encuentro en él destacan el posicionamiento de la como uno de los hoteles boutique más exclusivos de la ciudad.

También valoraron el Royal Beach Hotel Punta Cana JdV by Hyatt como una marca lifestyle, que se perfila como uno de los primeros destinos de Punta Cana donde los huéspedes pueden disfrutar de prácticos pases de día y de noche en los resorts vecinos todo incluido.

David Paños, director of Sales and Marketing de ambos hoteles destacó la capacidad habitaciones de estos hoteles en diferentes categorías que van desde Standard Queen hasta Suite Presidencial con 126 metros cuadrados que se conecta con una Studio Suite.

A su entender, la marca JdV by Hyatt es una línea lifestyle, nacida de la alegría de vivir y alimentada por el amor por viajar. “La colección global de hoteles JdV by Hyatt se encuentra en lugares que le hablan a su corazón”.