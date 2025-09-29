Wendy’s invita a vivir a lo grande con su nueva plataforma

Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

  • Con esta plataforma, la marca  reafirma su compromiso de ofrecer más sabor, más valor y más experiencias memorables a toda la familia
Osiris Pimentel, Mitchell Aguilera, Lakshmi Toledano, Fred Oscar Imbert, Etienne Sánchez y Ariel Sánchez

Osiris Pimentel, Mitchell Aguilera, Lakshmi Toledano, Fred Oscar Imbert, Etienne Sánchez y Ariel SánchezCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Avatar del Listín Diario
Listín DiarioSANTO MDOMINGO

Como parte de su constante apuesta por la innovación, Wendy’s presentó en República Dominicana su nueva plataforma “Vive cada momento a lo Biggie”, una propuesta que invita a los consumidores a disfrutar experiencias únicas a través de combos llenos de calidad real, sabores que marcan la diferencia y una actitud fresca que inspira a vivir sin conformarse con lo mínimo.

La nueva propuesta incluye tres opciones, el Biggie Bag Classic, el balance ideal entre sabor y tamaño, la Biggie Bag Jr,  perfecta para cuando quieres algo rico y práctico y Biggie Bag Premium para los que quieren ir a lo grande, sin escatimar en sabor y variedad.

Para nosotros en Wendy’s, vivir a lo Biggie es aprovechar cada instante con autenticidad y sin miedo a ser diferentes. La vida está hecha de esos momentos. No siempre tienen que ser grandes ocasiones; muchas veces lo extraordinario está en lo cotidiano: en esa salida espontánea, en el break de la oficina o incluso en esa primera mordida de tu combo favorito”, expresó Lakshmi Toledano, gerente de Wendy’s.

Resaltó que con las tres propuestas, buscan construir una experiencia que se adapte a todo el mundo: desde quienes buscan practicidad y sabor, hasta los que quieren una experiencia más indulgente y abundante.

Luis Arias, Rosely Matos, Eidrix Polanco y Arianna Rolo.

Luis Arias, Rosely Matos, Eidrix Polanco y Arianna Rolo.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

