Wendy’s invita a vivir a lo grande con su nueva plataforma

Como parte de su constante apuesta por la innovación, Wendy’s presentó en República Dominicana su nueva plataforma “Vive cada momento a lo Biggie”, una propuesta que invita a los consumidores a disfrutar experiencias únicas a través de combos llenos de calidad real, sabores que marcan la diferencia y una actitud fresca que inspira a vivir sin conformarse con lo mínimo.

La nueva propuesta incluye tres opciones, el Biggie Bag Classic, el balance ideal entre sabor y tamaño, la Biggie Bag Jr, perfecta para cuando quieres algo rico y práctico y Biggie Bag Premium para los que quieren ir a lo grande, sin escatimar en sabor y variedad.

Para nosotros en Wendy’s, vivir a lo Biggie es aprovechar cada instante con autenticidad y sin miedo a ser diferentes. La vida está hecha de esos momentos. No siempre tienen que ser grandes ocasiones; muchas veces lo extraordinario está en lo cotidiano: en esa salida espontánea, en el break de la oficina o incluso en esa primera mordida de tu combo favorito”, expresó Lakshmi Toledano, gerente de Wendy’s.

Resaltó que con las tres propuestas, buscan construir una experiencia que se adapte a todo el mundo: desde quienes buscan practicidad y sabor, hasta los que quieren una experiencia más indulgente y abundante.