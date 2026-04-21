Hay dos hermanos entre los acusados de la muerte de Deivy Carlos Abreu en Santiago

El Ministerio Público y la Policía Nacional han identificado a ocho personas como parte de la turba de motociclistas que dio muerte a Deivy Carlos Abreu Quezada, de los que ha siete le solicitaron medidas de coerción y uno sigue prófugo. Entre los imputados hay dos hermanos.

Kevin Francisco Metz Cruz, uno de los apresados, y a quien se le conocerá medida de coerción este miércoles, es hermano del prófugo Jhovanny de Jesús Metz Cruz, alias Macho, señalado como quien dio las estocadas a Abreu Quezada.

Las autoridades han puesto a Jhovanny de Jesús, de 28 años, en el listado de los más buscados, al tiempo que le han pedido que se entregue. Igual piden ofrecer cualquier información sobre el paradero del imputado, a través del 809-682-2151 ext. 2456 y 2441, y se establece que la llamada será confidencial.

Jhovanny de Jesús Metz Cruz es acusado de dar la estocada al chofer Deivy Abreu

Metz Cruz está siendo buscado bajo la orden de arresto no. 2026-AJ0030957-8, y de acuerdo al abogado de dos de los imputados Russel Aracena, el mismo habría estado implicado en investigaciones judiciales previas.

Será la mañana de este miércoles cuando la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente en Santiago conocerá la medida de coerción en contra de los apresados, a quien de acuerdo a la fiscal titular se le está solicitando prisión preventiva y declaratoria de caso complejo.

El hecho

La tarde del pasado viernes, Deivy Abreu Quezada fue perseguido por un grupo de “motoristas”, hasta las inmediaciones del Palacio de Justicia de Santiago, donde fue atacado con un arma blanca en el muslo derecho donde fue herido en una importante arteria.

Abreu Quezada pasó desangrándose hasta que a pasadas las 3:45 fue trasladado al Hospital Regional Presidente Estrella Ureña, donde fue intervenido y murió casi a las 6 de la mañana del sábado. Los restos de Deivy Abreu Quezada fueron enterrados el en el cementerio Municipal de Constanza.