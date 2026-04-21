Edwards y Randle lideran remontada de los Timberwolves para vencer a Denver y empatar serie 1-1

Una gran desventaja inicial en Denver no inmutó a los Minnesota Timberwolves, quienes hace dos años protagonizaron la mayor remontada en un séptimo partido en la historia de la NBA, superando una desventaja de 20 puntos para vencer a los Nuggets y avanzar a las finales de la Conferencia Oeste.

En esta ocasión, remontaron una desventaja de 19 puntos, superando a los Nuggets por 119-114 el lunes por la noche gracias a los 30 puntos de Anthony Edwards y los 24 de Julius Randle, para empatar la serie de primera ronda de los playoffs a un partido por bando.

“Simplemente unirnos, mantener la compostura en esos momentos”, dijo Edwards.

Jamal Murray anotó 30 puntos para Denver, que había ganado 13 partidos seguidos desde su derrota del 18 de marzo. Los Nuggets se adelantaron 44-25 al comienzo del segundo cuarto, pero lo que parecía una victoria fácil se convirtió rápidamente en un partido complicado.

Tras superar a los Wolves por 39-25 en el primer periodo, los Nuggets vieron cómo Minnesota revertía exactamente ese marcador en el segundo periodo.

“Así que, básicamente, los mismos cuartos, el primero y el segundo, solo que entre equipos opuestos”, dijo Nikola Jokic, quien anotó 24 puntos, capturó 15 rebotes y repartió ocho asistencias para los Nuggets.

Tras un comienzo flojo, Edwards lució mucho mejor que en el primer partido, donde anotó 22 puntos y se notaba su falta de ritmo debido a una lesión en la rodilla. Esta vez, penetró más a canasta en lugar de conformarse con tiros en suspensión, impulsando así la remontada.

“Estuvo genial. Fue increíble”, dijo el entrenador de los Timberwolves, Chris Finch. “Además, en ese primer periodo, cuando íbamos perdiendo, estuvo excelente en el banquillo. Un gran liderazgo, muy positivo. Se dio cuenta de que necesitaba adoptar una actitud ofensiva y presionar un poco más. Y lo hizo”.

Denver desaprovechó la oportunidad de tomar el control ante su rival de la División Noroeste. Los Nuggets tienen un récord de 8-0 en su historia cuando ganan los dos primeros partidos de una serie de playoffs, y los Wolves tienen un récord de 0-8 cuando pierden los partidos 1 y 2.

Edwards perdió el balón a falta de 31 segundos y Christian Braun recibió una falta en el otro extremo de la cancha después de que Jokic dejara pasar un tiro flotante para empatar el partido. Braun falló uno de los dos tiros libres, dejando a Denver abajo en el marcador 115-114 a falta de 19 segundos.