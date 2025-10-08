LEIDSA entrega cheque a mecánico ganador de 25 millones con el Súper Kino TV

La Lotería Electrónica Internacional Dominicana, S.A. (LEIDSA), informó que el joven Raúl Alfredo Cruz Diaz, recibió el cheque de 25 millones de pesos, al resultar ganador en el sorteo del Súper Kino Tv, del pasado sábado 6 de septiembre.

Raúl, quien se desempeña como mecánico de equipos pesados, seleccionó los números: 16-24-28-30-33-35-38-44-65-71, en el punto de venta " Farmacia D’ Logan Farma”, ubicada en la carretera Moca, San Victor, Provincia Espaillat.

Al recibir su cheque de manos del Lic. Manuel Abreu, director de sorteos de la empresa, el feliz ganador expresó, “que instalara un taller de mecánica, para dedicarse a lo que sabe”.

LEIDSA, además entregó incentivos, por 100 mil y 65 mil pesos, tanto al propietario como al operador del punto de venta, por haber vendido el ticket ganador.