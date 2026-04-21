Aseguran pasajes mantendrán su costo actual

Ante las recientes declaraciones del sector transportista, quienes advirtieron que el costo de los pasajes podría verse afectado con una posible alza, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, aseguró que este se mantendrá tal y como está, hasta el momento.

“El pasaje se va a mantener, por el momento, igual”, señaló Sanz, aunque especificó que se encuentran en constante monitoreo ante la situación actual.

El funcionario manifestó el Gobierno dialogó con los diferentes gremios y sindicatos choferiles y acordaron que el costo de los pasajes continuará como está mientras continúan analizando el escenario internacional.

Sus aclaraciones surgen al tomar en cuenta las afirmaciones del presidente de la Federación Nacional de Transporte de la Nueva Opción (Fenatrano), Juan Hubieres, quien exigió la reducción de los precios de los combustibles en el país mientras insinuaba que los altos precios repercutirían en el alza del pasaje y la canasta familiar.

Asimismo, el presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones de Transporte (Conatra), Antonio Marte, expresó su preocupación por una posible crisis en el sector tras la disminución de la disponibilidad del inflamable y su impacto en el costo de los pasajes durante los próximos días.

“Hay menos combustible, se está comprando menos”, sostuvo el representante del gremio transportista.

Combustibles

Sanz Lovatón expuso que el cálculo de los precios de los combustibles todavía no está reflejado, pues necesita reunirse con el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, para determinar una posible subida o no, añadiendo que aún resulta muy temprano para determinar con claridad y lo ideal sería “esperar jueves o viernes para saber”.

Respecto a este tema, la entidad estatal informó que del 18 al 24 de abril los combustibles mantendrían su precio como medida ante las alzas que experimentan el petróleo y sus derivados en el exterior, agregando así que el Gobierno destinó RD$ 1,153.8 millones de pesos dominicanos como subsidio a los combustibles.