Encuentran cadáver de niña dentro de una mochila en Los Girasoles

El cadáver de una niña de alrededor de un año de edad fue encontrado, dentro de una mochila, en una cañada en el sector de Los Girasoles, la tarde de este martes.

De acuerdos al informe preliminar, la niña fue encontrada por residentes de la zona que notaron la presencia de la mochila en el lugar; hasta el momento se desconoce el nombre de la víctima.

El informe indica que la madre de la bebe se encuentra detenida por las autoridades para fines de investigación.

La Policía Nacional señaló que se encuentran investigando el caso y que darán más detalles cuando culmine la fase preliminar.

“Estamos investigando. Varias personas, incluyendo sus padres, son entrevistados en busca de esclarecer las circunstancias del hecho”, manifestó el vocero de la Policía, Diego Pesqueíra, al ser contactado por el Listín Diario.

El cadáver fue levantado de la zona por brigadas del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y la propia Policía Nacional. La noticia sigue en desarrollo.