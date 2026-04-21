Médicos en Puerto Plata exigen cumplimiento en el pago de incentivos Senasa

La filial del Colegio Médico Dominicano (CMD) de Puerto Plata exigió el cumplimiento en el pago de incentivos del Seguro Nacional de Salud (Senasa), ante lo que definió como persistente delación administrativa.

En un documento firmado por la doctora Yasseiry Peña, presidenta de la filial, el gremio afirmó que “el incentivo no es una dádiva, según el Manual de Incentivos de los SRS, este pago es un derecho adquirido ligado al cumplimiento de metas y desempeño”.

Indicaron que las justificaciones burocráticas no tienen cabida ante un compromiso que, "reglamentariamente, debió cumplirse en las fechas estipuladas".

“Apoyamos la protesta que ha emprendido el personal de enfermería y nos unimos a esa justa lucha. La falta de respuesta es una falta de respeto a todo el sistema de salud”, señalaron los galenos.

Precisan que ante el silencio administrativo y la falta de soluciones, se mantendrán en estado de alerta máxima, y atentos al llamado en las próximas 24 horas y que si no se materializa el pago, el gremio procederá con una convocatoria frente a las puertas del hospital.

“Exhortamos a las autoridades competentes a ofrecer una respuesta pública y a agilizar el desembolso de estos fondos de manera inmediata”, enfatizaron.