Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Las Sociales

Santiago de los Caballeros

La tercera edición de ‘Pádel by Grand Thomas 2026’

Jornada

  • El torneo, organizado por Quality Life Foundation y Public Marketing, consolidó su crecimiento como una de las plataformas deportivas más relevantes del pádel en el país, elevando cada año sus estándares de calidad.
Santiago Sánchez, Daniel A. Rivera, Rosa Santos, Haime Thomas, Andrés Cueto, Ulises Rodríguez, Rafael Alegría y Gerardo Cru

Santiago Sánchez, Daniel A. Rivera, Rosa Santos, Haime Thomas, Andrés Cueto, Ulises Rodríguez, Rafael Alegría y Gerardo CruCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Avatar del Listín Diario
Listín Diario

Tras una jornada de tres días, con más de 200 jugadores y una participación que superó los 2,000 espectadores, culminó con éxito la tercera edición de ‘Pádel by Grand Thomas’, en el STI Racket Club, de Santiago.

Haime Thomas, presidente de Quality Life Foundation, resaltó el impacto positivo del encuentro para la comunidad deportiva: “Ver cómo este torneo evoluciona y conecta con tantos atletas y familias en Santiago nos impulsa a seguir apostando por iniciativas que promuevan bienestar, disciplina y sana competencia”

Jimmy Frías Velázquez, CEO de Public Marketing, enfatizó la proyección del torneo: “En este año apostamos por una experiencia más completa, tanto dentro como fuera de la cancha. No solo elevamos el nivel competitivo, sino también la propuesta de valor para jugadores, patrocinadores y espectadores”.

Leonor Florentino, Elise Frias Florentino y Jimmy Frias.

Leonor Florentino, Elise Frias Florentino y Jimmy Frias.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Prenda Frias y Haime Thomas Frias.

Prenda Frias y Haime Thomas Frias.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Eric Polanco y Diego Hernández.

Eric Polanco y Diego Hernández.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Lisa Macchi y Jéssica Martín.

Lisa Macchi y Jéssica Martín.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Yarolis Marte y Stephanie Rodríguez.

Yarolis Marte y Stephanie Rodríguez.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Pedro José Fondeur y George Morales

Pedro José Fondeur y George MoralesCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Abigail Guzmán, Joulia Victoria Castillo y Emily Veloz.

Abigail Guzmán, Joulia Victoria Castillo y Emily Veloz.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Tags relacionados