La tercera edición de ‘Pádel by Grand Thomas 2026’

Tras una jornada de tres días, con más de 200 jugadores y una participación que superó los 2,000 espectadores, culminó con éxito la tercera edición de ‘Pádel by Grand Thomas’, en el STI Racket Club, de Santiago.

Haime Thomas, presidente de Quality Life Foundation, resaltó el impacto positivo del encuentro para la comunidad deportiva: “Ver cómo este torneo evoluciona y conecta con tantos atletas y familias en Santiago nos impulsa a seguir apostando por iniciativas que promuevan bienestar, disciplina y sana competencia”

Jimmy Frías Velázquez, CEO de Public Marketing, enfatizó la proyección del torneo: “En este año apostamos por una experiencia más completa, tanto dentro como fuera de la cancha. No solo elevamos el nivel competitivo, sino también la propuesta de valor para jugadores, patrocinadores y espectadores”.

Leonor Florentino, Elise Frias Florentino y Jimmy Frias.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Prenda Frias y Haime Thomas Frias.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Eric Polanco y Diego Hernández.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Lisa Macchi y Jéssica Martín.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Yarolis Marte y Stephanie Rodríguez.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Pedro José Fondeur y George MoralesCORTESíA DE LOS ANFITRIONES