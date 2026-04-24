Lluvias y recomendaciones marítimas en la costa Atlántica para esta noche

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para la noche de este viernes se espera que la incidencia de una vaguada en varios niveles de la troposfera junto al flujo de viento cálido continúe generando aguaceros fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y granizadas.

El organismo pronosticó que estas lluvias serán especialmente sobre provincias de las regiones noroeste, norte, nordeste, así como la cordillera Central y la zona fronteriza.

En ese sentido, estas lluvias se pronostican sobre Monte Cristi, Puerto Plata, Samaná, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, Santiago, Monseñor Nouel, La Vega, Valverde, Barahona, Azua, Peravia, Elías Piña, San Pedro de Macorís, Espaillat, Santiago Rodríguez, Duarte y Dajabón.

Se les recomienda a operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones de la costa atlántica navegar con mucha precaución debido a eventos de visibilidad reducida por fuertes aguaceros, ráfagas de viento fuertes, oleaje localmente alto y descargas eléctricas.

Ante estas condiciones meteorológicas, el Centro Nacional de Pronósticos del Indomet mantiene niveles de alerta y aviso meteorológico sobre algunas provincias.

En alerta se encuentran Dajabón, Elías Píña, Valverde, Santiago Rodríguez, San Juan y Duarte.

Mientras que en aviso mantienen a Monte Cristi, Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal, , La Vega, Santiago, Monseñor Nouel, María Trinidad Sánchez y Samaná.