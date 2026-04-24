Singular ocurrencia

En la pasada campaña de liga mayor Paul Skenes se convirtió en el vigésimo lanzador que, a partir de 1920, logra un Promedio de Carreras limpias permitidas (PCL) de menos de 2.00. La cantidad de autores del acontecimiento y el tiempo transcurrido, 106 campañas, indican que es un hecho de excepción.

1920 fue el año que se introdujo el uso de una bola de mayor rebote buscando inyectar dinamismo en el juego con el aumento de los batazos de larga distancia, perjudicando en consecuencia a los lanzadores. La decisión fue producto de la crisis que afectó el béisbol al perder el público la confianza en el juego, luego de conocerse el escándalo que señalaba a jugadores de los Medias Blancas de aceptar dinero de apostadores a cambio de facilitar la victoria de sus rivales en la Serie Mundial de 1919, los Rojos de Cincinnati. Esa decisión se agregó a la designación de Kenesaw Mountain Landis como primer Comisionado, con la facultad de tomar las medidas necesarias para recuperar la confianza del público.

El impacto de la disposición fue tal, que no es hasta 1933 que un lanzador logra finalizar la campaña con PCL por debajo de 2.00.

Ese pionero fue Cal Hubbell de los Gigantes con 1.66. Únicamente dos han conseguido dos temporadas con ese tipo de dominio. Sandy Koufax en 1964 y 1966 y Greg Maddux en 1994 y 1995, estos últimos dos años de temporadas reducidas causadas por la huelga que afectó ambas campañas, pero vale indicar que, no obstante, Maddux en cada uno completó más de doscientos episodios.

A partir del siglo XXI, en los últimos 26 torneos, siete han alcanzado la proeza. Pedro Martínez en el 2000 tuvo 1.74 en 217 episodios, en plena era de los esteroides y en la Liga Americana que aplicaba la regla del bateador designado. En 2015 sucedió que dos concretaron la hazaña; Zack Greike y Jake Arrieta con Dodgers y Cachorros lograron 1.66 y 177. Se completa la lista de la centuria en curso con Clayton Kershaw en 2014 (1.77), Jacob deGrom en 2018 (1.70), Justin Velander en 2022 (1.75) y el año pasado el señalado Paul Skenes.