Liderazgo con voz de mujer

Estuve ahí, de cerca. En la premiación ‘Leading Women República Dominicana 2026’, escuchando, observando, y tuve el privilegio de conversar con 13 de las galardonadas. Conocer su esencia, sus retos y las claves de su éxito.

Trece historias distintas, trece trayectorias, trece formas de liderar. Pero al escucharlas, algo se repetía con firmeza, aunque ninguna lo dijera exactamente igual: el verdadero liderazgo no se impone, se construye. Y se construye todos los días, porque el valor que no se negocia.

Si tuviera que resumir uno de los aprendizajes más poderosos de esa jornada, sería que la coherencia sigue siendo el activo más valioso.

En una industria donde muchas veces se confunde visibilidad con posicionamiento, ellas fueron contundentes. No se trata de estar en todos lados. Se trata de ser consistentes. De sostener un discurso que no se fracture cuando cambia el contexto.

Escuché sobre reputación, sobre credibilidad, sobre confianza. Pero, sobre todo, escuché sobre responsabilidad. Porque cuando una mujer llega a determinados espacios, ya no representa solo su rol, representa una posibilidad para otras.

Hay algo que me marcó profundamente. La forma en que estas líderes integran la intuición en la toma de decisiones. Durante mucho tiempo se nos enseñó que el liderazgo debía ser racional, estructurado, casi frío. Sin embargo, ellas están demostrando que la intuición, esa voz interna que tantas veces intentamos silenciar, también es una herramienta de dirección. La intuición también es estrategia, y si nos funciona en la vida, también nos funciona en los negocios.

La intuición no sustituye la data. La complementa. No reemplaza la estrategia. La humaniza. Y ahí hay una diferencia clave que todas repetían: volver a la gente. ¡Qué paradójico! El mundo empresarial parece estar dominado por las métricas, algoritmos y la automatización, ellas plantean que “no podemos perder el foco en las personas”.

Puede parecer obvio. Pero no lo es. Hoy tenemos más información que nunca, pero menos conexión real. Y ellas lo tienen claro, el marketing no es solo tecnología, es empatía. La comunicación no es solo mensaje, es vínculo. Escucharlas fue una invitación a volver a lo esencial. A salir de la comodidad del escritorio, a escuchar más, a observar mejor. A entender que detrás de cada número hay una historia que no siempre se mide, pero siempre importa.

Liderar sin endurecerse

Durante esas horas de conversación también confirmé algo que llevo tiempo observando, el liderazgo femenino no es más débil, es más completo. Estas mujeres lideran con firmeza, sí. Pero también con sensibilidad. Con resultados, pero también con humanidad. Hablan de equipos, de cultura, de respeto. De crecer sin perderse. De avanzar sin dejar a otros atrás.

Y en un momento donde el éxito suele medirse en cifras, ellas nos recuerdan que también se mide en impacto humano.

El cambio no está en que hoy haya más mujeres en posiciones de liderazgo. El verdadero cambio está en cómo están liderando. Están cuestionando estructuras, redefiniendo procesos, transformando la forma en que las marcas se relacionan con las personas. Están construyendo desde el propósito, no desde la inercia. Y eso, en una industria como la nuestra, lo cambia todo.

Por eso, iniciativas como Leading Women son necesarias, porque visibilizar no es solo reconocer, es legitimar, es inspirar, es abrir camino. Es decir, a otras mujeres, y también a la industria, que hay una nueva forma de hacer las cosas. Más consciente. Más estratégica. Más humana.

Quiero utilizar este espacio para felicitar, con admiración y respeto, a cada una de las galardonadas: Patricia Marcano, Noelia Merejo, Yubelkis Ramírez, Belkis de la Cruz, Wanda Montero, Gina Jiménez, Chiara Pennacchio, Nathalia Martínez, Patty Yunen, Lidia Castro, Liza Arzeno, Lara Guerrero, Aurora Viñas y Pamela Pitizia. Su distinción no solo reconoce trayectorias individuales, sino que valida una forma de liderar profundamente humana.

Salí de esa jornada con algo claro: el liderazgo que hoy necesitamos no es el más visible, es el más coherente; no es el más ruidoso, es el más auténtico; no es el que más habla, es el que mejor conecta. Y en ese sentido, estas mujeres no solo están ocupando espacios, están redefiniendo lo que significa liderarlos. Y eso, sin duda, merece ser contado.

¡Hasta el lunes!