Leonardo Cordero y Ana Sofía Cordero Mellado presentan colección

Leonardo Cordero y Ana Sofía Cordero presentaron su colección RYTHM, una propuesta que celebra la música y su nueva expresión, explorando cómo el ritmo, invisible, pero presente, se traduce en impulso, en lenguaje y en expresión a través de la sastrería contemporánea.

El desfile fue concebido como una experiencia progresiva: se inicia con una explosión de color, distintas formas de jugar con la silueta del traje y una energía libre, para evolucionar hacia una visión más depurada, clásica y ceremonial.

La propuesta RYTHM va a la par con la evolución gráfica de Leonardo Fifth Avenue, que da paso a una identidad más fluida, moderna y sensorial. La firma adopta un lenguaje estético renovado, con una visión que combina la precisión del tailoring con la libertad del movimiento. Cada prenda refleja esa nueva personalidad: más atrevida, más emocional, más viva.

“Queríamos que el espectador sintiera la moda como la música”, comenta el diseñador de moda Leonardo Cordero Suria, CEO de Leonardo Fifth Avenue.

La diseñadora y directora de moda Ana Sofía Cordero explica que “cada diseño nace del pulso del ritmo”, añade. “El movimiento se vuelve silueta, y el volumen cobra vida sin rigidez. Es moda que fluye, que respira, que se siente. Es lo que queremos proyectar y las sensaciones que queremos generar cuando vean la colección”.

Carolina Galva, Rafael Marmolejos y Gabriela Sobrino.Cortesía de los organizadores

Gina Almonte, Leonardo Cordero Lara Guerrero y Gabriela Almonte.Cortesía de los organizadores

Grace Ventura, Emilio Reyes y Ana Indhira JiménezCortesía de los organizadores