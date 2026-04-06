Un encuentro entre “Mujeres que Construyen”

La Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi) celebró la quinta edición de “Mujeres que construyen”, un espacio que puso especial énfasis en uno de los principales retos del sector: la baja participación femenina en la industria de la construcción en República Dominicana en comparación con otros países de la región.

Durante el encuentro se reconocieron inspiradoras historias de mujeres del sector que han superado temas como la educación, el liderazgo y el equilibrio de roles, desafíos que aún limitan una mayor inclusión de la mujer.

Indhira del Rosario y Anna ValenzuelaCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Guido Rosario, Renata Rosario y Ashley Medina.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES