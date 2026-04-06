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Las Sociales

Acoprovi

Un encuentro entre “Mujeres que Construyen”

Iniciativa

  • Durante el encuentro se reconocieron inspiradoras historias de mujeres del sector que han superado temas como la educación. Además, las participantes compartieron propuestas orientadas a aumentar su presencia en la arquitectura, la construcción y el desarrollo inmobiliario.
Rafael Aybar, Raffaella Delfino, Marivi Bonilla, María Isabel Serulle, Elizabeth Mena y Annerys Meléndez.

Rafael Aybar, Raffaella Delfino, Marivi Bonilla, María Isabel Serulle, Elizabeth Mena y Annerys Meléndez.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

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La Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi) celebró la quinta edición de “Mujeres que construyen”, un espacio que puso especial énfasis en uno de los principales retos del sector: la baja participación femenina en la industria de la construcción en República Dominicana en comparación con otros países de la región.

Durante el encuentro se reconocieron inspiradoras historias de mujeres del sector que han superado temas como la educación, el liderazgo y el equilibrio de roles, desafíos que aún limitan una mayor inclusión de la mujer.

Indhira del Rosario y Anna Valenzuela

Indhira del Rosario y Anna ValenzuelaCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Guido Rosario, Renata Rosario y Ashley Medina.

Guido Rosario, Renata Rosario y Ashley Medina.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Amelia Rodríguez, Margarita Rodríguez, Laura Rodríguez y Leomar Rodríguez.

Amelia Rodríguez, Margarita Rodríguez, Laura Rodríguez y Leomar Rodríguez.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

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