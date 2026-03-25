ESTRATEGIA
La Colectiva expande su liderazgo a R.D.
Gastronomía
- La propuesta es una nueva etapa conSara Ranghi comomanaging partner & chief strategy officer.
La Colectiva, agencia creativa fundada en México por Sofía Aguilar y Ramón Aguilar, anuncia una nueva etapa con la incorporación de Sara Ranghi como managing partner & chief strategy officer.
Este movimiento, más que una expansión geográfica a República Dominicana, responde a una convicción clara: las mejores marcas no se construyen desde la estructura, sino desde las personas.
La incorporación de Ranghi fortalece un modelo basado en la colaboración, la inteligencia estratégica y la capacidad de crear soluciones relevantes para un mundo que exige nuevas formas de pensar, construir y conectar.