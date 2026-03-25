La Colectiva expande su liderazgo a R.D.

La Colectiva, agencia creativa fundada en México por Sofía Aguilar y Ramón Aguilar, anuncia una nueva etapa con la incorporación de Sara Ranghi como managing partner & chief strategy officer.

Este movimiento, más que una expansión geográfica a República Dominicana, responde a una convicción clara: las mejores marcas no se construyen desde la estructura, sino desde las personas.

La incorporación de Ranghi fortalece un modelo basado en la colaboración, la inteligencia estratégica y la capacidad de crear soluciones relevantes para un mundo que exige nuevas formas de pensar, construir y conectar.

Juan Carlos Dávila y Gina Vicini.Cortesia de los anfitriones.

Estela Coiscou y Keila Rodríguez.Cortesia de los anfitriones.

Miralba Ruiz y Aitor Palacios .Cortesia de los anfitriones.

José Jhan, Miguel Genao, Neika Núñez y William Vargas.Cortesia de los anfitriones.

Marcelle Cordero y Patricia Acosta.Cortesia de los anfitriones.

Dalgis Villavicencio, Audy González, Onysela Valdez y Carolina Valentín.Cortesia de los anfitriones.