Hotel Catalonia Santo Domingo celebra su décimo aniversario

Hotel Catalonia celebró el décimo aniversario de su fundación, al que asistieron miembros de la prensa, aliados, proveedores, huéspedes y colaboradores. Todos se reunieron para recordar, celebrar y brindar por una década de crecimiento, servicio e innovación.

La actividad se realizó en el Gran Salón del hotel en donde , los invitados disfrutaron de música en vivo a cargo de Pavel Núñez, además de una selección gastronómica creada especialmente para conmemorar los 10 años de historia de la cadena en la ciudad de Santo Domingo.

Durante el evento fueron reconocidos los aliados estratégicos que, desde inicios de 2016, han formado parte fundamental de la historia del hotel. Estos socios han realizado eventos, hospedado a sus ejecutivos, se han mantenido leales a la marca y han compartido experiencias tanto profesionales como personales.