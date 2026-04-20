FEM ofrece detalles del Congreso internacional transformación digital 360

Con el propósito de fortalecer la competitividad y abrir nuevas oportunidades en la innovación empresarial en el país, la directiva de la Federación de Mujeres Empresarias Dominico Internacional (FEM), presidida por Rossy Escotto Minaya, anunció la primera edición del Congreso internacional transformación digital 360: Innovación para el Futuro Empresarial”, a celebrarse el 10 de junio del presente año, en una jornada concebida para conectar conocimientos, tecnología y visión de futuro.

Esta plataforma busca acercar herramientas, experiencias y soluciones innovadoras a quienes desean transformar sus negocios, optimizar procesos y generar mayor impacto en un entorno cada vez más digitalizado.

Durante la jornada se desarrollará un programa dinámico que incluirá conferencias magistrales, paneles especializados, miniexposiciones, herramientas fintech e iniciativas orientadas a la inclusión financiera.

La presidenta de la entidad informó, que se presentarán los paneles formativos ‘Mujeres en la Innovación’, con la participación de Katherine Monegro González, Julissa Cruz, Yulissa Mateo y Marbel Lugo, bajo la moderación de Clayra Morales. Y ‘Casos de Éxito’, donde algunas organizaciones compartirán experiencias de cómo han logrado digitalizar sus negocios.