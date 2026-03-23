Listín Diario y Digo presentan casos de éxito a miembros de Adecc

Listín Diario, Digo Network y la Asociación Dominicana de Empresas de Comunicación Comercial (Adecc) organizaron un encuentro con representantes de las agencias publicitarias, con la finalidad de conversar sobre los proyectos, casos de éxito y las ventajas estratégicas que ofrecen las prublicaciones en el decano de la prensa nacional.

En la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (Unphu), la presentación fue realizada por Patricia Hernández, directora Comercial de los medios impresos y digitales de Grupo Corripio, y Alex Madera, director de Operaciones de Digo Network, red de medios digitales del Grupo de Comunicaciones Corripio.

Rayza Coste, Thelma Castán y Mario De Ferrari.Silverio Vidal/LD

Katherin Paulino, Rubén Reyes y Ailyn Hilario.Silverio Vidal/LD

Mireya Borrell y Eduardo Valcárcel.Silverio Vidal/LD

Karline Álvarez, Claudia Montás y Zayenka Martínez.Silverio Vidal/LD

María Laura Fiallo y Sarynés Hernández.Silverio Vidal/LD

Isabel Santos, Carolina Goitía y Ángela Ortiz.Silverio Vidal/LD

Marjorie Pacheco, Dariolis Molina y Raquel García.Silverio Vidal/LD