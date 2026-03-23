A Georgina Duluc no le molesta pagar el precio de no pedir permiso

En un ecosistema mediático que exige renovación constante, memoria corta y aprobación inmediata, el regreso de Georgina Duluc como co-conductora de los Premios Soberano 2026 no pasó desapercibido. Tampoco fue cómodo para algunos. Su elección generó ruido mucho antes de que ella pronunciara una sola palabra sobre el escenario. Se cuestionó su vigencia, su conexión con las nuevas audiencias, su lugar en una industria que parece no conceder segundas oportunidades.

Pero lo que ocurrió con Georgina no fue un simple debate sobre casting televisivo. Fue, más bien, un reflejo de cómo la opinión pública decide, y con sorprendente rapidez, quién merece estar y quién no. Y en ese juicio anticipado, muchos no esperaban su desempeño: apostaban a su fracaso.

Georgina Duluc nunca ha sido una figura neutra. Desde sus inicios ha sido sinónimo de visibilidad y controversia. Una visibilidad que no siempre ha sido comprendida, y mucho menos celebrada. Su presencia ha generado titulares, comentarios, admiración y críticas, casi siempre centradas en lo superficial: su vestimenta, sus reacciones, su vida sentimental. Detalles mínimos que han ocupado más espacio y atención que su capacidad de reinventarse.

En el caso de los Premios Soberano 2026, el debate no giraba realmente en torno a su desempeño escénico. No era una discusión técnica sobre conducción, ritmo o dominio del escenario. Era algo más profundo, y más incómodo. Era una avalancha de reacciones frente a una mujer que simplemente ha decidido vivir bajo sus propias reglas. Porque si algo define a Georgina es su capacidad de elegirse. De ponerse en primer lugar sin pedir permiso, sin disculparse, sin negociar su esencia para encajar en expectativas ajenas. Y eso, en una cultura donde todavía se espera que la mujer module su brillo para no incomodar, resulta profundamente disruptivo.

No es su costoso e impresionante vestuario lo que incomoda. No es su maquillaje, ni las decisiones personales sobre su cuerpo. No es si tiene pareja, si tiene hijos o si ha decidido construir su vida de una manera distinta a la norma. Lo que incomoda es su coherencia. Su negativa a disminuirse para que otros se sientan más cómodos. Su decisión de no trabajar para la aprobación, sino desde la convicción.

A esa actitud muchos le han puesto etiquetas: ego, arrogancia, exceso de seguridad. Pero quizás el término más preciso, y menos utilizado, es amor propio. Un amor que no se negocia, que se proyecta y que, inevitablemente, confronta a quienes aún dependen de la validación externa para definirse.

Georgina no solo es una figura mediática, es un símbolo. Un recordatorio de que la narrativa personal, cuando se construye con coherencia, tiene memoria y poder. Un recordatorio de que el tiempo no borra a quien ha sabido posicionarse con autenticidad. Y que la permanencia no siempre responde a la frecuencia, sino a la huella.

Su presencia en los Premios Soberano no fue únicamente un regreso. Fue una reafirmación. Una declaración silenciosa de que el lugar que se construye desde la identidad no se pierde, aunque se intente cuestionar.

Quizás, al final, la discusión nunca fue sobre si estaba actualizada o no. Fue sobre si el público estaba dispuesto a aceptar una vez más a una mujer que no se ajusta a lo que se cree socialmente correcto, que no se explica y que no se reduce, que no busca validaciones…Y eso molesta. Porque cuando una mujer demuestra que puede seguir adelante pese a toda circunstancia, muchos aplauden, otros esconden sus manos. Lo cierto es, que aunque muchos apostaron a su fracaso como aves de rapiña, entre críticas y aplausos Georgina Duluc siempre logra ser recordada. Y en un mundo saturado de voces efímeras, ser recordada no es un detalle menor. Es, en sí mismo, el verdadero triunfo.

¡Hasta el lunes!