30 años después, Mario José Redondo Llenas sale de prisión

El reloj marcaba las 7:04 de la mañana cuando Mario José Redondo Llenas salió del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres después de cumplir una pena de 30 años por el asesinato de su primo José Rafael Llenas Aybar en 1996.

Tras abandonar la prisión, Redondo Llenas se acercó a los medios de comunicación y expresó unas palabras donde indicaba su “arrepentimiento profundo” y “respeto” por el dolor causado.

"Lo primero que quiero expresar es mi arrepentimiento profundo. No es algo nuevo en mí, frente a Dios, cada día, pido perdón. Así lo he hecho durante todos estos años", expresó frente a la entrada de Najayo.

Posteriormente, indicó que "quiere dejar su respeto absoluto" por las personas que sufrieron "las consecuencias de sus actos".

"Quiero dejar claro mi respeto absoluto. Respeto por el dolor que he causado, respeto por quienes han sufrido las consecuencias de mis actos, respeto por las instituciones y por la sociedad que legítimamente exigió justicia", aseveró.

Llenas reveló que durante las tres décadas que estuvo encerrado tuvo "un proceso de constante transformación", debido a que participó en procesos educativos desde la alfabetización hasta el nivel universitario.

Aseguró que sirvió como estudiante, facilitador y guía de sus compañeros. De igual forma, dijo que completó estudios en derecho y formación técnica agropecuaria.

Redondo Llenas cometió el hecho el 3 mayo de 1996, cuando apenas tenía 19 años. Junto a él estuvo su compañero Juan Manuel Moliné Rodríguez, que tenía 18 años de edad y salió en libertad el 5 de mayo de 2016 tras cumplir una sentencia de 20 años.