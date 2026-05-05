EE.UU. anuncia ataque contra una nueva embarcación en el Caribe que deja dos muertos

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos anunciaron este lunes un nuevo ataque contra una embarcación que supuestamente transportaba droga en el Caribe y que deja dos hombres muertos.

Según un mensaje publicado en la red social X, el Comando Sur de EE.UU. (Southcom) aseguró que "bajo el mando del general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta 'Southern Spear' (Lanza del Sur) llevó a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación operada por organizaciones terroristas designadas".

"Dos narcoterroristas hombres murieron durante la operación", sentenció el Southcom.

De acuerdo a la "inteligencia militar" del país norteamericano, la embarcación "transitaba por rutas conocidas de tráfico de drogas en el Caribe" y participaba en operaciones del narcotráfico.

Según el Comando Sur, ningún miembro de las fuerzas armadas estadounidenses fue herido o sufrió daño.

La Administración del presidente Donald Trump defiende su derecho a detener el flujo de drogas hacia el país, razón por la que desde agosto de 2025 han desplegado operativos militares en la zona del Caribe, que luego extendieron al Pacífico, y así han asesinado a un centenar de personas en aguas internacionales.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha mostrado su preocupación por "los operativos letales" de Washington contra las supuestas lanchas de narcotráfico que ya han causado la muerte a más de un centenar de personas, "en violación al derecho internacional".