Samaná fue escenario de “Al Ritmo de la Bahía”

Bajo uno de los atardeceres más imponentes del Caribe, en la Marina de Puerto Bahía, representantes del Clúster Turístico de Samaná y la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Samaná (Ahetsa) celebraron la primera edición del concierto “Al Ritmo de la Bahía”, una propuesta que fusiona destino, cultura, gastronomía y naturaleza en una narrativa coherente y visionaria.

Más que un concierto, la velada fue una afirmación de identidad. Samaná no es solo naturaleza exuberante; es marca país, donde desde su llegada los visitantes crea experiencias única y memorables.

La actividad inició con la proyección de un video en el que las voces del liderazgo turístico coincidieron en un mismo mensaje: Samaná es una pieza clave del posicionamiento de la República Dominicana como multidestino.

Encarna Piñero, Global CEO de Grupo Piñero, resaltó que la fuerza turística de Samaná encaja plenamente con una visión de turismo responsable y sostenible. Para el grupo hotelero, la península no es solo el hogar de Bahía Príncipe y Cayo Levantado Resort, sino un territorio donde se construyen relaciones a largo plazo y se desarrollan iniciativas sociales, culturales y medioambientales a través de la fundación Eco Bahía. “Samaná es un paraíso que hay que cuidar”, afirmó.

Javier Lara Reinhold, presidente del Clúster Turístico de Samaná, destacó que muchas de las imágenes que se proyectan internacionalmente sobre la República Dominicana: Los Haitises, El Salto del Limón, Playa Rincón, Las Galeras, Las Terrenas y Playa Bonita, pertenecen a este destino. “Samaná tiene una colección de escenarios naturales inigualables”, expresó, reivindicando el orgullo territorial.

El presidente de Asonahores, Juan Bancalari valoró la iniciativa como un homenaje acertado a la llegada de las ballenas jorobadas, un ícono con más de tres décadas de explotación turística responsable.

Mientras que, Rafael Blanco Canto, vicepresidente de Viva Resorts by Wyndham, resaltó que la visita anual de las ballenas convierte a Samaná en un destino singular dentro del Caribe, complementado por atributos únicos como la Bahía, Los Haitises, Cayo Levantado y playas de identidad propia como Rincón, El Valle, Cosón y Las Terrenas.

Concierto

Luego del acto protocolar la música tomo protagonismo en las voces de Maridalia Hernández, Adalgisa Pantaleón, Roger Zayas y Frank Ceara, bajo la dirección del maestro Pengbian Sang.

Cada interpretación fluyó con naturalidad mientras el horizonte se teñía de tonos dorados, creando una atmósfera donde el paisaje y la música parecían dialogar.

Persy Cortorreal, Javier Lara y Fanny JonesCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Más

La experiencia se completó con la propuesta gastronómica de Mosquito, Parchita, Zamia y Ocean Club, quienes ofrecieron una muestra de la diversidad y talento culinario de la península, convirtiendo la noche en una experiencia que celebró el sabor, la música y el paisaje.

Milton Ray Guevara, Johanna Monagas, Jheimy Monagas y Ángel Puello.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES