El parque canino ‘The Paw Zone’

Playa Nueva Romana inauguró ‘The Paw Zone’, un espacio diseñado para que las mascotas disfruten de actividades al aire libre en un entorno seguro, moderno y adaptado a sus necesidades.

‘The Paw Zone’ nace como parte del compromiso de Playa Nueva Romana con el bienestar integral de sus residentes y visitantes, promoviendo un estilo de vida activo, la convivencia responsable y el fortalecimiento del vínculo entre las personas y sus mascotas.

El parque ofrece áreas amplias para el esparcimiento canino, zonas de juego, espacios de descanso y un diseño pensado para garantizar seguridad y comodidad tanto para los perros como para sus dueños

Dashira Pérez, Sol, Juneilis Hernández, y Yudelka Burgos junto a sus mascotaCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Frederick, Ethan, Mariam, Jadelyn y Jade Reyes junto a Ginger.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Kathyuska Licairac, Gabriela Melo, Sissy, Reyna Esther, Rossiel Batista, Honey y Nadiusca PeraltaCORTESíA DE LOS ANFITRIONES