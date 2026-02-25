Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Playa Nueva Romana

El parque canino ‘The Paw Zone’

Mascota

Rossy Santana, Lady Diana Martínez y Adriana Jiméne

Listín DiarioLA ROMANA

Playa Nueva Romana inauguró ‘The Paw Zone’, un espacio diseñado para que las mascotas disfruten de actividades al aire libre en un entorno seguro, moderno y adaptado a sus necesidades.

‘The Paw Zone’ nace como parte del compromiso de Playa Nueva Romana con el bienestar integral de sus residentes y visitantes, promoviendo un estilo de vida activo, la convivencia responsable y el fortalecimiento del vínculo entre las personas y sus mascotas.

El parque ofrece áreas amplias para el esparcimiento canino, zonas de juego, espacios de descanso y un diseño pensado para garantizar seguridad y comodidad tanto para los perros como para sus dueños

Dashira Pérez, Sol, Juneilis Hernández, y Yudelka Burgos junto a sus mascota

Frederick, Ethan, Mariam, Jadelyn y Jade Reyes junto a Ginger.

Kathyuska Licairac, Gabriela Melo, Sissy, Reyna Esther, Rossiel Batista, Honey y Nadiusca Peralta

Leslie Medina, César De León y Tomás.

