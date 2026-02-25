Playa Nueva Romana
El parque canino ‘The Paw Zone’
Mascota
Playa Nueva Romana inauguró ‘The Paw Zone’, un espacio diseñado para que las mascotas disfruten de actividades al aire libre en un entorno seguro, moderno y adaptado a sus necesidades.
‘The Paw Zone’ nace como parte del compromiso de Playa Nueva Romana con el bienestar integral de sus residentes y visitantes, promoviendo un estilo de vida activo, la convivencia responsable y el fortalecimiento del vínculo entre las personas y sus mascotas.
El parque ofrece áreas amplias para el esparcimiento canino, zonas de juego, espacios de descanso y un diseño pensado para garantizar seguridad y comodidad tanto para los perros como para sus dueños