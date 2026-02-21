El origen del mantel en la mesa

El mantel constituye el punto de partida de toda composición en la mesa. Para algunos representa un elemento de lujo; para otros resulta indispensable. Sin embargo, más allá de las percepciones individuales, ha desempeñado históricamente un papel esencial en el arte de la mesa al conjugar funcionalidad, orden visual y sentido de acogida.

Su origen no estuvo vinculado a la ornamentación, sino a una necesidad eminentemente práctica. En la Antigüedad, particularmente en las culturas griega y romana, su función era fundamentalmente higiénica. Las comidas se realizaban sobre superficies de piedra o madera y se recurría a pequeños paños o telas para proteger determinadas zonas o limpiar las manos, lejos de cualquier intención estética.

Durante la Edad Media, entre los siglos V y XV, su uso se amplía de forma significativa. En castillos y monasterios, grandes lienzos de lino cubrían las mesas destinadas a banquetes y celebraciones. Es en este período cuando comienza a adquirir un valor asociado al rango y a la posición social del anfitrión. La blancura y la finura del tejido se convertían en signos visibles de prestigio, aun cuando su utilización distaba de los estándares actuales de urbanidad.

El Renacimiento, entre los siglos XV y XVI, marca un cambio importante. El mantel deja de ser un simple elemento utilitario para convertirse en una expresión de refinamiento. Se valoran la calidad de los tejidos, la riqueza de encajes y bordados, así como su correcta colocación y presentación. La mesa pasa a ser un espacio donde la estética y las buenas maneras adquieren un papel central.

En este contexto, los manteles se confeccionaban con materiales costosos, como el brocado de oro fino o el moiré, y formaban parte del patrimonio familiar, heredados de generación en generación.

En los grandes banquetes renacentistas la mesa no se cubría con una única pieza. Tal como documenta Adriana de Caria en su obra Tres manteles; el banquete del Renacimiento, era habitual el uso de varios manteles superpuestos, práctica conocida precisamente como «los tres manteles», cargada de sentido práctico y simbólico.

El servicio se desarrollaba por etapas y, conforme avanzaba la comida, el mantel superior se ensuciaba con rapidez, ya que los platos se compartían y el uso de cubiertos aún no estaba generalizado. Para preservar la pulcritud, el mantel utilizado se retiraba con discreción, dejando al descubierto otro completamente limpio sin alterar el ritmo del banquete.

Esta maniobra seguía normas estrictas: se deslizaba cuidadosamente por los extremos de la mesa o por el lado opuesto al de los comensales de mayor jerarquía, evitando cualquier molestia.

El empleo de varios manteles no respondía únicamente a criterios de limpieza. Colocar tres manteles, generalmente de lino blanco, constituía una demostración de previsión, abundancia y conocimiento del protocolo. El anfitrión evidenciaba así su capacidad para ofrecer un banquete ordenado y generoso.

Entre estas capas se disponía una protección intermedia y, bajo todas ellas, un acolchado destinado a preservar la mesa y amortiguar el sonido de la vajilla. Con el tiempo, este elemento dio origen al muletón —del italiano mollettone—, un tejido grueso y mullido que aún hoy se coloca bajo el mantel.

El muletón, también denominado salvamanteles, no es por tanto un accesorio contemporáneo, sino la herencia directa de aquellas mesas renacentistas, donde cada capa cumplía una función concreta y la atención al detalle constituía una forma de consideración hacia el comensal. Aunque permanece oculto, sigue siendo de gran utilidad: aporta mayor prestancia al mantel, incrementa la sensación de confort durante la comida y ofrece ventajas prácticas.

Entre los siglos XVII y XIX el mantel se consolida como elemento imprescindible en las mesas formales. Se establecen criterios claros en cuanto a su uso: manteles largos que cubran completamente la mesa, servilletas coordinadas y una mantelería adecuada a cada ocasión. Prescindir de él en un contexto formal se interpretaba como falta de cuidado.

Actualidad

La mantelería ha evolucionado con los cambios sociales, los estilos de vida y las nuevas formas de recibir. Aunque continúa siendo un signo de hospitalidad, su uso actual responde al estilo del anfitrión, al tipo de mesa y al grado de formalidad del encuentro. Más allá de su función práctica, el mantel comunica consideración, orden y respeto hacia quienes se sientan a la mesa.

En una próxima entrega abordaremos algunas normas para el uso del mantel, prácticas actuales y elementos que lo acompañan.