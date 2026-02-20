Listín Diario enaltece los símbolos nacionales

Cada año, como parte de las acciones relacionadas con la efeméride de la Independencia Nacional, Listín Diario organiza una ceremonia para enaltecer los símbolos patrios.

El acto es una expresión de fe inquebrantable en los valores que hicieron posible la construcción de una República Dominicana libre y soberana. En su discurso, el director de Listín Diario, Miguel Franjul, invitó a los presentes a “mantenernos firmes en la cruzada por la defensa y la integridad de nuestra nación”

El director de Listín Diario, Miguel Franjul, al momento de su discurso junto a personalidades invitadasLeonel Matos, Raúl Asencio y Jorge Martínez/LD

Yahaira Brea y Taína MedinaLeonel Matos, Raúl Asencio y Jorge Martínez/LD

Coralis Orbe, Juan Eduardo Thomas y Rosario VásquezLeonel Matos, Raúl Asencio y Jorge Martínez/LD

Tomás Aquino Méndez y Yadimir CrespoLeonel Matos, Raúl Asencio y Jorge Matinez/LD

Mireya Borrell, José Del Orbe y Helmi Lara.Leonel Matos, Raúl Asencio y Jorge Matinez/LD

Armada de República Dominicana: Tradición, vocación, disciplina y un eterno compromiso con la soberanía nacional

Como parte de la agenda del acto, la Academia Naval Vicealmirante César Augusto de Windt Lavandier, ARD, presentó el “Manual de Armas en Silencio”, una demostración de disciplina, precisión y autocontrol, ejecutada en sincronía perfecta como evidencia de la rigurosidad del entrenamiento y el apego inquebrantable a los valores de la entidad.

Con espíritu de servicio, la Armada de República Dominicana cumple su sagrada misión de defender la soberanía de la nación.Leonel Matos, Raúl Asencio y Jorge Martínez/LD

Fabio Cabral, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, vicealmirante (r) Homero Luis Lajara Solá y vicealmirante comandante general Juan Bienvenido Crisóstomo Martínez.Leonel Matos, Raúl Asencio y Jorge Matinez/LD

Gilson Castro y Omayra RamírezLeonel Matos/LD

Ariel Osiris Mercedes Núñez y Fabio CabraLeonel Matos/LD

Nermis Ramos, Jesse Joel Gómez, Zaira Cáceres y Barrani AbreuLeonel Matos/LD

Raysa Sánchez, Adán Ayala y Laury Hernández.Leonel Matos/LD

Nalphy Martínez, Ángel Valdez y Yudelka DomínguezLeonel Matos/LD

Solemnidad

A seguidas, los invitados disfrutaron de una impecable presentación del desfile militar, orgullo y testimonio de una institución que prepara generaciones de oficiales con honor, lealtad y espíritu de servicio a la defensa de República Dominicana.

Patricia Acosta, Lourdes Barreras, María Jiménez y Clarillany Martínez.Leonel Matos/LD

Karline Álvarez, Raúl Báez y Evelyn Jiménez.Leonel Matos/LD

En el acto, la Armada de República Dominicana se destacó con una sobresaliente participación de los militares,Leonel Matos/LD

Durante el acto se hizo una exhibición que resaltó las capacidades y gallardía de los militares a la hora de llevar sus uniformes sCORTESíA DE LOS ANFITRIONES