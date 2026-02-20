Listín Diario enaltece los símbolos nacionales

El acto se inició con la interpretación del Himno Nacional, a cargo de la banda de música Teniente de Navío Bienvenido Bustamante, ARD.
Cada año, como parte de las acciones relacionadas con la efeméride de la IndependenciaNacional, Listín Diario organiza una ceremonia para enaltecer los símbolos patrios.
El acto es una expresión de fe inquebrantable en los valores que hicieron posible la construcción de una República Dominicana libre y soberana. En su discurso, el director de Listín Diario, Miguel Franjul, invitó a los presentes a “mantenernos firmes en la cruzada por la defensa y la integridad de nuestra nación”
Armada de República Dominicana: Tradición, vocación, disciplina y un eterno compromiso con la soberanía nacional
Como parte de la agenda del acto, la Academia Naval Vicealmirante César Augusto de Windt Lavandier, ARD, presentó el “Manual de Armas en Silencio”, una demostración de disciplina, precisión y autocontrol, ejecutada en sincronía perfecta como evidencia de la rigurosidad del entrenamiento y el apego inquebrantable a los valores de la entidad.
Solemnidad
A seguidas, los invitados disfrutaron de una impecable presentación del desfile militar, orgullo y testimonio de una institución que prepara generaciones de oficiales con honor, lealtad y espíritu de servicio a la defensa de República Dominicana.