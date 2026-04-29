El Ironman 70.3 viene con más atletas y mayor cantidad de países

Con una mayor cantidad de atletas y de países, bajo un agradable ambiente soleado, playas únicas y una riqueza natural única, retorna a Cap Cana, ciudad destino, la tercera versión del Ironman 70.3, evento programado para efectuarse del 16 al 18 de mayo.

Más de un millar de atletas dirán presente en la justa, representando a unas 60 naciones, que se espera tenga una asistencia superior a los 11 mil personas, cuyo Ironman 70.3 Cap Cana evento busca seguir consolidándose como uno de los mayores impulsores del turismo deportivo en el país.

Tras el éxito organizativo de las dos primeras versiones, las expectativas están mucho más que elevada, pues ha crecido el nivel del mismo. De aquí se deriva que la competencia se haya posicionado entre las cinco mejores de Latinoamérica por su calidad técnica y logística, reforzando su reputación dentro del circuito internacional.

Las pruebas buscarán desafiarse el 17 de mayo en una carrera que incluye 1.9 kilómetros de natación en mar abierto, 90 kilómetros de ciclismo y una media maratón.

“Cuando restaba una semana para el cierre de las inscripciones, se habían registrado más de mil atletas, procedentes de 59 nacionalidades y eso es un récord tanto en competidores como en países”, planteó Herrera.

Recordó que en la pasada edición, la participación alcanzó la cifra de poco más de 890 competidores y 47 países, mientras que el número registrado el primer año fue de 1027.

Resaltó que con tan solo dos ediciones, el Iroman 70.3 Cap Cana ha sido colocado en el Top 5 de Latinoamérica.

A pesar del crecimiento del evento, Herrera, principal promotor del Ironman 70.3 en el país, aseguró que han sido tres años de grandes desafíos para cumplir con los estándares internacionales.

“Realizar un certamen de este nivel bajo los lineamientos de una marca global es costoso. El reto es lograr que sea sostenible financieramente para que el turismo deportivo siga su crecimiento sin poner en riesgo la continuidad del proyecto”, manifestó Herrera durante un encuentro con varios medios.

Explicó que el Ironman 70.3 Cap Cana tiene un comportamiento diferente a los que se celebran en otros países, donde cada participante promedia 2.7 acompañantes, mientras que en Dominicana cada atleta viaja acompañado por 3.7 personas, lo que genera un impacto directo en la economía nacional por la llegada de turistas.

“Dominicana compite ya con destinos que tienen muchos años establecidos; lo tiene todo”, afirmó.

El organizador llamó a valorar el impacto económico que ha generado el evento desde su llegada al país en 2024.

Precisó que el Ironman 70.3 es más que una competencia, ya que se ha convertido en una actividad familiar que permite a los atletas compartir con sus seres queridos tras meses de preparación.

Una de las novedades para este año es la inclusión de la categoría TriClub, una modalidad que permitirá a clubes nacionales e internacionales competir por equipos, fomentando la camaradería y la estrategia grupal.