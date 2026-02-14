San Valentín en tiempos de relaciones “sin título”

Un compañero de trabajo me confesó hace poco que mantiene, desde hace cuatro años, una relación “sin título”. No son amigos, no son novios. No hay promesas ni planes compartidos. Se llaman por sus nombres, se encuentran cuando desean, disfrutan tiempo juntos y comparten intereses. Nada más.

Lo comentaba con tal naturalidad que confieso que me dejó pensando: ¿Estamos siendo testigos de la desaparición del compromiso o simplemente es una redefinición del amor? Y, sobre todo, ¿qué ocurre con fechas simbólicas como el 14 de febrero, cuando históricamente celebrábamos la entrega, la galantería y la ilusión?

Durante décadas, el imaginario romántico estuvo alimentado por cartas, llamadas nocturnas, serenatas y canciones dedicadas. Películas como “The Notebook” o clásicos musicales como “Bésame Mucho” reforzaron la idea de que el amor requería tiempo, gestos y cierta solemnidad.

Hoy, en cambio, buena parte de las parejas jóvenes se conocen en aplicaciones como Tinder o Bumble, plataformas que transformaron el cortejo en una dinámica de selección rápida: deslizar, coincidir, conversar. La eficiencia digital sustituyó al ritual.

No es una percepción aislada. Investigaciones del Pew Research Center muestran que las generaciones más jóvenes tienden a retrasar el matrimonio y a priorizar la autonomía personal. El compromiso ya no es el punto de partida, sino una posibilidad eventual. La estabilidad laboral, el desarrollo individual y la libertad emocional pesan más que las etiquetas.

¿Libertad o miedo?

Las llamadas “situationships” o relaciones sin definición formal, reflejan esta transición cultural. No se trata necesariamente de superficialidad; muchas veces responden al temor de repetir modelos fallidos o a la resistencia frente a compromisos rígidos.

La psicología contemporánea, apoyada en estudios como los desarrollados por la American Psychological Association, señala que las nuevas generaciones valoran la comunicación directa y los acuerdos explícitos, aunque estos no siempre incluyan la palabra “noviazgo”. Para algunos, eliminar la etiqueta reduce expectativas y conflictos; para otros, genera inseguridad y ambigüedad emocional.

El 14 de febrero también ha mutado. Antes, la experiencia incluía escoger una tarjeta, reservar una cena, comprar flores y planificar cada detalle. Hoy, un mensaje de texto puede reemplazar la llamada, y un emoji puede sustituir la rosa.

La tecnología ha modificado incluso la manera en que expresamos afecto. Si antes escuchar la voz de esa persona especial era una caricia auditiva, ahora la inmediatez domina la comunicación. El romanticismo no ha desaparecido, pero se ha digitalizado.

Y aquí surge la pregunta inevitable: ¿hemos perdido profundidad o solo cambiamos el canal? Tal vez no sea justo afirmar que el romanticismo muere. Evoluciona con su contexto. Cada generación construye su propia narrativa afectiva. Nuestros abuelos escribían cartas; nosotros llamábamos por teléfono fijo; nuestros hijos envían audios o videollamadas.

Sin embargo, más allá de la forma, el fondo sigue siendo la necesidad de conexión, de reconocimiento y de afecto. El deseo de sentirse elegido no ha desaparecido.

Como mujer que aún prefiere al hombre que invita a cenar, que regala rosas y acompaña hasta la puerta de la casa, reconozco mi inclinación por el ritual clásico. Pero también entiendo que cada época redefine sus códigos.

Quizás el verdadero riesgo no sea la desaparición del romanticismo, sino el acto de hacer que parezca menos importante. Cuando el amor se convierte en una experiencia desechable, programada como una entrevista laboral, perdemos el encanto, el misterio y la construcción paciente que fortalecen los vínculos.

Para mí, San Valentín, más que una fecha comercial sigue siendo una oportunidad simbólica para preguntarnos cómo amamos y cómo queremos ser amados. La evolución tecnológica no debería cancelar la profundidad emocional. La modernidad no tendría que excluir la cortesía. El “match” no tendría por qué sustituir el compromiso, si así se desea.

¿Estoy equivocada al añorar el romanticismo clásico? Tal vez no. Tal vez simplemente pertenezco a una generación que valora la ceremonia del amor. Lo cierto es que el romanticismo no muere mientras exista intención. Puede cambiar el medio, pero no la esencia, la delicadeza, el respeto y la voluntad de construir algo más grande que un encuentro “sin título”. Y quizás, en este San Valentín, la invitación no sea a volver atrás, sino a integrar lo mejor de ambos mundos: la libertad de elegir y la magia del ritual de conquistar.

¡Feliz Dia del Amor y la Amistad!