Empresa presenta sistema para almacenar de energía

Representantes de Unítrade, empresa especializada en soluciones energéticas y tecnológicas, organizaron un encuentro con socios comerciales y clientes para presentar su nueva propuesta. Se trata del sistema de almacenamiento de energía Luna2000-215, el cual se incorporará a su portafolio de soluciones para proyectos solares de uso comercial e industrial.

La actividad reunió a personalidades del sector energético, desarrolladores de proyectos solares, integradores y aliados comerciales, quienes conocieron las aplicaciones del sistema de almacenamiento y su integración en instalaciones fotovoltaicas orientadas a la gestión y respaldo de energía.

Durante la presentación, ejecutivos de Unítrade, con el acompañamiento de Huawei Fusion Solar como proveedor tecnológico, explicaron el funcionamiento del sistema y su rol en el almacenamiento de energía generada por sistemas solares.

En el acto se otorgaron reconocimientos a clientes y aliados estratégicos, destacando su confianza, trayectoria y aportes al desarrollo de iniciativas conjuntas, así como los resultados alcanzados a través de la colaboración y la implementación de soluciones innovadoras.

José Rodríguez, José Odali Mejía y Augusto Rivas.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Juan Vicioso y Leandtri Valerio.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Entre los aspectos abordados se incluyeron la capacidad de almacenamiento del sistema, su diseño para aplicaciones comerciales e industriales y la posibilidad de integrar múltiples unidades, lo que permite su implementación en proyectos de distinta escala.

El encuentro incluyó un espacio de intercambio técnico con los asistentes, enfocado en los distintos escenarios de aplicación del sistema y su integración en proyectos solares desarrollados en la República Dominicana.