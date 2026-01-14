Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

añO NUEVO

El ‘Golden Night’ de Playa Nueva Romana

Fiesta

  • La tradicional velada estuvo animada por las presentaciones de Miriam Cruz y Sexappeal, quienes pusieron a vibrar a grandes y pequeños con su energía y talento.
Evelyn Ramírez, Annette Ramírez, Valentina Ramírez y Carlos Ramírez.

Evelyn Ramírez, Annette Ramírez, Valentina Ramírez y Carlos Ramírez.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Playa Nueva Romana dio la bienvenida al 2026 con una celebración memorable bajo el concepto ‘Golden Night’, un encuentro especial dedicado a sus propietarios, y que reafirmó el estilo de vida exclusivo y la calidez de su comunidad.

Un túnel iluminado con alfombra roja marcó el inicio de la experiencia, conduciendo a los asistentes a un espacio decorado en tonos dorados y en perfecta armonía con el concepto.

Familia Freites Herrera.

Familia Freites Herrera.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Francelis Batista, Diómedes Batista y Aracelis Sosa

Francelis Batista, Diómedes Batista y Aracelis SosaCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Justin Quintero, Sandra De Quintero, Nicol Quintero y Hover Quintero.

Justin Quintero, Sandra De Quintero, Nicol Quintero y Hover Quintero.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Kevin Luis Cortegaza y Samantha Márquez.

Kevin Luis Cortegaza y Samantha Márquez.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Kamil Del Rosario, Arabellys Peña, Calin Del Rosario y Marella Del Rosario.

Kamil Del Rosario, Arabellys Peña, Calin Del Rosario y Marella Del Rosario.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Lucía Pantaleón y Elena Batchvarova.

Lucía Pantaleón y Elena Batchvarova.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Matías Fontiveros, Mariasela Benítez, Leydy Fontiveros y Carlos De Linares

Matías Fontiveros, Mariasela Benítez, Leydy Fontiveros y Carlos De LinaresCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

