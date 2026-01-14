añO NUEVO
El ‘Golden Night’ de Playa Nueva Romana
Fiesta
- La tradicional velada estuvo animada por las presentaciones de Miriam Cruz y Sexappeal, quienes pusieron a vibrar a grandes y pequeños con su energía y talento.
Playa Nueva Romana dio la bienvenida al 2026 con una celebración memorable bajo el concepto ‘Golden Night’, un encuentro especial dedicado a sus propietarios, y que reafirmó el estilo de vida exclusivo y la calidez de su comunidad.
Un túnel iluminado con alfombra roja marcó el inicio de la experiencia, conduciendo a los asistentes a un espacio decorado en tonos dorados y en perfecta armonía con el concepto.