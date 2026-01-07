Una Navidad dorada con propósito

Con la convicción de que la solidaridad transforma vidas, representantes del programa de voluntariado corporativo “Unidos por un Sueño” de Cementos Progreso Dominicana realizaron la actividad “Navidad Dorada con Propósito”, una jornada solidaria dedicada a brindar apoyo y acompañamiento a los adultos mayores de la Fundación Don José María, en San Pedro de Macorís.

La iniciativa que lleva bienestar a los adultos mayores nació como respuesta a la necesidad de fortalecer las redes de apoyo para una de las poblaciones más vulnerables de la sociedad.

En esta ocasión, voluntarios de la empresa se sumaron activamente a una experiencia de servicio directo, participando como facilitadores en un espacio de convivencia, recaudación y encuentro humano realizado en las instalaciones de Casa Ducho.

Todos los recursos recaudados mediante propinas voluntarias y consumo durante la jornada fueron destinados de manera íntegra en favor de los envejecientes beneficiados.

Según explican sus organizadores en un material de prensa, más allá de la recaudación de fondos, “Navidad Dorada con Propósito” forma parte de un esfuerzo social integral.

Como parte del programa, los voluntarios también preparan y entregan cajas con alimentos esenciales a adultos mayores de comunidades cercanas a las zonas de operación de Cementos Progreso, fortaleciendo un vínculo cercano y solidario que va más allá de la ayuda material.

“Esta jornada nos permite acercarnos a las comunidades que acompañamos y vivir nuestros valores de forma real y humana. Ver a nuestros colaboradores servir con el corazón nos confirma que el voluntariado es una herramienta poderosa para devolver dignidad, respeto y cariño a nuestros adultos mayores”, expresan sus representantes en un material de prensa.

Con acciones como esta, Cementos Progreso Dominicana y Casa Ducho reafirman su compromiso con el desarrollo humano y social, promoviendo una cultura de voluntariado que pone en el centro la dignidad de las personas.