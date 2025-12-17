Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Las Sociales

EUCARISTÍA

Amadita conmemora su 66 aniversario

Trayectoria

  • La misa simbolizó la firme contribución de Amadita al desarrollo socioeconómico nacional, aportando empleo a miles de dominicanos y consolidándose como aliado estratégico de la salud pública en la República Dominicana.
Pilar González, Aimee González, Octavio González Nivar, Alberto Bergés González, Giancarlo Sanguinetti, Patricia González y Jacqueline González.

Avatar del Rosy Santana Feliz
Rosy Santana FelizSanto Domingo,RD.

Amadita Laboratorio Clinico celebró una misa de acción de gracias en la Catedral Primada de América, en honor al sexagésimo sexto aniversario de su fundación.

Alberto Bergés González, presidente de Amadita Laboratorio, encabezó la ceremonia que contó con la participación del reverendo padre Manuel Maza Miquel como oficiante, y la asistencia de autoridades gubernamentales, miembros del consejo de directores de la entidad y destacados representantes del sector médico, quienes se congregaron para rendir tributo a Dios y reconocer el legado de quienes han forjado la trayectoria de la empresa.

Durante la ceremonia se honró la visión pionera de la fundadora, Amada Pittaluga de González y su esposo, el doctor Octavio González Nivar, y se reafirmó el compromiso institucional de sostener los valores excelencia, humildad, ética, humanidad y responsabilidad social que han distinguido a Amadita Laboratorio por 66 años. 

Marcos Bergés y Carla Villanueva.

Yaima León Molina, Jocelyn de la Cruz y Rayma Suárez.

José De Moya, Juan Carlos Rodríguez González, Sofía Simón y Juan Carlos Rodríguez Copello.

